В лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН Новосибирске впервые в России получены антитела, нейтрализующие коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя рабочей группы при СО РАН по борьбе с COVID-19 Ольгу Дорохову.

Она рассказала, что для получения таких антител использованы образцы крови доноров, переболевших COVID-19, а также применена уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов. Новые антитела блокируют взаимодействие вируса и рецептора АСЕ2, предотвращая попадание вируса в клетки-мишени.

Учёные рассчитывают, что их исследования в дальнейшем помогут в создании средств специфической терапии и профилактики COVID-19, а также при совершенствовании вакцин.