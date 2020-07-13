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Названа ожидаемая дата поступления в оборот российской вакцины от коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 20 43 минуты назад
Названы сроки выпуска российской вакцины от COVID-19
Фото: EPA
Вакцина от коронавирусной инфекции может поступить в оборот 14-15 августа, на это надеются в Национальным исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщил директор института Александр Гинцбург.
«Ну вот где-то числа к 14-15 августа соответственно, я надеюсь, поступит в гражданский оборот то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать», — передает его слова РИА «Новости».
По его словам, вторая фаза испытания вакцины продлится до 28 июля, после чего институт подаст на регистрацию, которая, как ожидается, продлится до 2-4 августа. Еще несколько дней понадобится для получения разрешения.
Гинцбург добавил, что гражданский оборот будет разрешен на условиях, которые фактически являются третьей фазой. При использовании препарата в гражданском обороте параллельно будет вестись наблюдение. При появлении каких-либо побочных эффектов Минздрав может отозвать разрешение.
Гинцбург уточнил, что в институте Гамалеи надеются на производство вакцины частными компаниями в начале-середине сентября. Однако в ближайшее время, по его словам, препарат, скорее всего, не удаться купить в аптеках.
Директор института выразил надежду, что прививку от COVID-19 россиянам будут делать в медучреждениях бесплатно.
Напомним, 18 июня в госпитале Бурденко на первой группе из 18 добровольцев начались клинические испытания вакцины, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны. Спустя пять дней к ним присоединилась вторая группа. 10 июля стало известно, что Минобороны и центр Гамалеи приступили к завершающей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
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Наука , Наука и техника , COVID-19 , Александр Гинцбург , Министерство обороны , Минздрав РФ , РИА Новости
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