Эффективный препарат от COVID–19 нашли в России

Препарат от коронавируса «Арепливир» продемонстрировал высокую эффективность в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-изготовителя «Промомед».

«Препарат продемонстрировал высокую эффективность — более 90 процентов. В течение первых 24 часов 70 процентов больных коронавирусной инфекцией чувствовали радикальные изменения состояния, которые в последующие несколько дней подтверждались анализами. 80 процентов пациентов выздоравливали на монотерапии, без сопутствующих препаратов. В ходе исследований не зарегистрировано ни одного случая перехода заболевания в более тяжелую фазу», — говорится в заявлении.

Препарат обладает эффективностью в отношении РНК-вирусов, к которым относится и коронавирус. Он блокирует размножение вируса в клетке человека, препятствуя распространению инфекции.

Также изготовитель отмечает, что в России проведены более глобальные исследования фавипиравира, нежели в Японии. Российские компании выразили готовность сотрудничать с японскими коллегами и специалистами из других стран на предмет дальнейшего исследования препарата.

«Мы также заинтересованы в участии в исследовательских программах с ВОЗ и другими», — подчеркнули в «Промомеде».

25 июня сообщалось, что Минздрав России одобрил «Арепливир». Согласно реестру, «Арепливир» — торговое название препарата, а международное непатентованное или группировочное или химическое название — «Фавипиравир». Препарат изготавливает компания «Промомед» на основе фавипиравира.