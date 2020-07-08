«Мы в точке невозврата»: откуда в Альпах розовый снег

В Италии порозовел ледник Презена — снег окрасили размножившиеся водоросли. Такой активный рост стал возможен из-за нагревания ледника, считают ученые. Кроме того, само присутствие водорослей снижает способность снега отражать свет и приводит к более активному таянию ледника.

В Италии снег на альпийском леднике Презена стал розовым из-за активного размножения водорослей, содержащих красный пигмент. Ученые обеспокоены: такое активное цветение водорослей, очевидно, вызвано повышением температуры на леднике и, в свою очередь, дополнительно ускоряет его таяние. Комментарий специалиста приводит издание The Guardian.

«Водоросли не опасны, — говорит Биаджо ди Мауро из Национального исследовательского совета Италии. — Это природное явление, которое встречается весной и летом не только в средних широтах, но и на полюсах».

Водоросли Ancylonema nordenskioeldii, относящиеся к виду Chlamydomonas nivalis (хламидомонада снежная), способны существовать при низких температурах. Попадая в атмосферу при испарении воды, из-за красного пигмента они окрашивают снег в оттенки черного, бурого или желтого. Благодаря защите от ультрафиолетового излучения, которое опасно для других организмов на высотах, Ancylonema nordenskioeldii может размножаться на высоте до 3,7 км над уровнем моря.

Обычно лед отражает более 80% солнечного излучения обратно в атмосферу, но по мере появления водорослей лед темнеет, из-за чего поглощает тепло и быстрее тает.

А по мере того, как лед тает, благодаря образовавшейся воде появляется еще больше водорослей, что и приводит к покраснению снега и льда. Аналогичный процесс ученые наблюдают, например, в Гренландии.

«Все, что делает снег темнее, заставляет его таять, потому что ускоряется поглощение излучения», — поясняет Ди Мауро.

Кадр из видео/Matt Davey/sciencealert.com

Само по себе цветение водорослей на ледниках — нередкое явление. Но настолько активное их размножение говорит об увеличении среднегодовой температуры и перегреве планеты, предупреждают ученые. Исследователи пытаются определить, какие факторы стимулируют размножение Ancylonema nordenskioeldii, и считают, что один из них — ежегодное нашествие туристов.

«Перегрев планеты — это проблема, нам меньше всего нужны водоросли, — сетует туристка Марта Дюранте. — К сожалению, мы наносим непоправимый ущерб. Я думаю, что мы уже в точке невозврата».

«Мы пытаемся количественно оценить влияние других факторов, помимо человеческого, на нагревание Земли», — отмечает Ди Мауро.

Однако в случае с ледником Презена, по всей видимости, основная часть вины лежит именно на людях — он нагревается из-за обилия туристов и подъемников.

В феврале 2020 года красный снег заметили на украинской антарктической станции «Академик Вернадский». Там причиной его появления тоже стали водоросли Ancylonema nordenskioeldii.

В 2017 году ученые экспериментально подтвердили, что водоросли ускоряют таяние снега на Аляске.

Выделив для эксперимента несколько покрытых водорослями областей, исследователи стали поливать одну из них водой, на другой использовали удобрения, часть территории была очищена от водорослей.

Благодаря удобрениям водоросли росли в четыре раза быстрее, благодаря воде — в полтора. На протяжении 100 дней ученые измеряли скорость таяния ледяной корки, на которой росли водоросли. Оказалось, что чем больше разрастались водоросли, тем быстрее таял лед. Кроме того, талая вода подпитывала водоросли, делая их рост еще более интенсивным.

По расчетам команды, водоросли на Аляске ускоряют таяние в среднем на 17%. Исследователи считают, что такой эффект может проявляться и на других ледниках.

Годом ранее другая команда получила аналогичные результаты. Исследователи проанализировали около 40 образцов бактерий и водорослей, взятых в 21 регионе Арктики. Населяющие эти регионы бактерии оказались разными, а вот виды водорослей — одними и теми же. Ученые установили, что водоросли снижают отражательную способность снега на 13%.

По их словам, им впервые удалось показать, насколько серьезными являются последствия затемнения белой поверхности ледников красными водорослями.