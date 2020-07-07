Предсказано появление нового коронавируса

В ближайшие 10 лет человечество ожидает новый коронавирус, который также будет передаваться от животных к человеку. В этом заверил руководитель программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессор Ван Линьфа.

«Совершенно точно стоит ожидать распространения нового коронавируса», — цитирует Линьфа ТАСС со ссылкой на издание The Straits Times.

Профессор отметил, что точно неизвестно, когда возникнет новая вспышка и насколько серьезным будет новый вирус.

Реальное число зараженных COVID-19 может быть примерно в 10 раз выше, добавляет замруководителя Школы общественного здоровья имени Со Сви Хока при Национальном университете Сингапура Алекс Кук. Ученые, по его словам, не могут определить точное число зараженных, так как у многих заболевание протекает без симптомов. Единственный способ выявлять таких носителей коронавируса — проведение анализов на антитела, заключил ученый.

Ранее китайские ученые обнаружили иммунитет у животных, перенесших коронавирус, пишет «Ридус».