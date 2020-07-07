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Ученые предсказали новый коронавирус. Он будет передаваться животным от человека 

Ura.Ru 9 минут назад
Предсказано появление нового коронавируса
Фото: Reuters
В ближайшие 10 лет человечество ожидает новый коронавирус, который также будет передаваться от животных к человеку. В этом заверил руководитель программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессор Ван Линьфа.
«Совершенно точно стоит ожидать распространения нового коронавируса», — цитирует Линьфа ТАСС со ссылкой на издание The Straits Times.
Профессор отметил, что точно неизвестно, когда возникнет новая вспышка и насколько серьезным будет новый вирус.
Реальное число зараженных COVID-19 может быть примерно в 10 раз выше, добавляет замруководителя Школы общественного здоровья имени Со Сви Хока при Национальном университете Сингапура Алекс Кук. Ученые, по его словам, не могут определить точное число зараженных, так как у многих заболевание протекает без симптомов. Единственный способ выявлять таких носителей коронавируса — проведение анализов на антитела, заключил ученый.
Ранее китайские ученые обнаружили иммунитет у животных, перенесших коронавирус, пишет «Ридус».
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Наука , Наука и техника , Ридус , ИТАР-ТАСС , Сингапур
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