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Участник тестирования вакцины от COVID-19 признался, что «подустал» 

РИА Новости и ещё 7 48 минут назад
Один из добровольцев, которые в РФ на себе тестируют новую вакцину от коронавируса, признался, что "подустал" от двухнедельной изоляции.
"Да, мы подустали, но ничего страшного", — ответил один из добровольцев на вопрос врача во время обхода, видео с которым предоставило Минобороны РФ.
Как рассказала заведующий терапевтическим отделением, врач-соисследователь Светлана Волчихина, добровольцы чувствуют себя хорошо и жалоб не предъявляют. По словам врача, накануне у них взяли кровь, чтобы "посмотреть, как работает иммунитет".
Испытания вакцины начались 18 июня. Девяти участникам эксперимента был введен один компонент вакцины, еще девяти — второй. 23 июня вакцина была введена еще двадцати добровольцам. Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте — через три недели им по показаниям будет введен второй компонент вакцины. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.
Добровольцы находятся под наблюдением специалистов Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, которые ранее уже тестировали лекарственные препараты. Специалисты ежедневные осматривают и опрашивают добровольцев, измеряют давление, пульс, температуру, проводятся аускультация и осмотр места введения препарата.
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Наука , Видео , Наука и техника , Ситуация в мире , Министерство обороны
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