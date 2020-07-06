Откуда у человека гены уязвимости к коронавирусу?

Уязвимость к коронавирусу досталась людям от неандертальцев — гены, которые повышают риск тяжелого течения COVID-19, попали от них к людям около 60 тыс. лет назад, считают немецкие ученые. Возможно, в то время эти гены защищали от других болезней, вызывая реакцию иммунитета, однако в случае с SARS-COV-2 реакция оказывается слишком сильной и вредит больному.

Участок ДНК, который повышает уязвимость к коронавирусу, люди получили примерно 60 тыс. лет назад от неандертальцев, выяснили ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии. Пока неизвестно, почему именно этот фрагмент ДНК делает людей более уязвимыми и как защитить его носителей, но ученые надеются выяснить это в дальнейших исследованиях. «Газета.Ru» изучила работу, опубликованную на сервисе препринтов BioRxiv.

Уже известно, что для одних групп населения коронавирус SARS-COV-2 опаснее, чем для других. В зоне риска — мужчины, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями. Определенную роль играют и гены — ранее на основе выборки пациентов из Италии Испании ученым удалось обнаружить два участка генома, связанных с высокой уязвимостью к коронавирусу. Один из них, расположенный на третьей хромосоме, как оказалось, унаследован от неандертальцев.

Авторы работы выявили шесть генов, определенные варианты которых повышают уязвимость к SARS-COV-2. Отследив их появление в популяции, ученые обнаружили, что эти гены попали от неандертальцев к современным людям около 60 тыс. лет назад. Для этого исследователи обратились к базе данных неандертальских геномов —

оказалось, вариация, повышающая риск тяжелого течения COVID-19, встречалась у неандертальца, жившего более 50 тыс. лет назад в Хорватии.

Распространенность этих генов отличается в зависимости от региона — так, в Бангладеш хотя бы одна копия «уязвимого» гена есть у 63% населения. В Южной Азии почти треть населения — носители этого генетического фрагмента.

При этом в Европе «уязвимые» неандертальские гены есть лишь у 8% населения, в Восточной Азии — у 4%, а в Африке людей с этими генами и вовсе нет.

Также удалось выяснить, что люди с двумя копиями «уязвимых» генов в три раза чаще переносят COVID-19 в тяжелой форме по сравнению с теми, у кого этих генов нет.

Ученые подчеркивают, что пока что это лишь предварительные данные, которые еще предстоит проверить.

«На данный момент это просто предположение», — говорят они.

Предки современных людей вышли из Африки около 60 тыс. лет назад и, расселяясь по Европе, Азии и Австралии, вступали в контакты с неандертальцами. Основная часть неандертальской ДНК не прижилась в генофонде — многие гены, смешиваясь с человеческими, приводили к болезням и затрудняли рождение детей.

Но некоторые, очевидно, давали эволюционное преимущество, поэтому сохранились. Например, у трети европейских женщин есть доставшийся от неандертальцев гормональный рецептор, который повышает фертильность и снижает риск выкидышей.

Часть неандертальских генов могла защищать от вирусов, предполагают ученые. К тому моменту, как люди расселились по Европе и другим регионам, неандертальцы уже успели столкнуться с распространенными в тех местах вирусами и выработать против них защиту. Попав к людям, эти гены повысили их выживаемость в новых условиях и сохранились до наших дней.

Предположительно, гены, которые повышают уязвимость к коронавирусу, могли изначально защищать от других вирусов. Но это было десятки тысяч лет назад, и сегодня ситуация изменилась.

Исследователи предполагают, что они вызывали иммунную реакцию, которая боролась с другими вирусами. Однако когда в организм попадает коронавирус, эта реакция оказывается слишком сильной и вредит самому человеку.

Как показывают наблюдения, тяжелое течение коронавирусной инфекции зачастую связано с бурной аутоиммунной реакцией, которая приводит к воспалениям и возникновению рубцов в легких.

В частности, это открытие может объяснить, почему в Великобритании люди родом из Бангладеш умирают от COVID-19 гораздо чаще, считают ученые.

Остается открытым вопрос, насколько сильно неандертальские гены влияют на риски осложнений COVID-19 отдельно от других факторов. В настоящее время исследователи изучают крупную выборку пациентов, чтобы понять это. Также могут потребоваться исследования, отслеживающие распространение этих генов в популяции с их появления и до наших дней.

«Эволюционная история этого фрагмента ДНК может дать нам некоторые подсказки», — отмечают исследователи.

Они рассчитывают, что более полная информация о «генах уязвимости» позволит больше узнать, почему они так опасны сегодня и как защитить их носителей.