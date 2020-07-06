Итальянские учёные объяснили розовый снег в Альпах 

Эксперты говорят, что само по себе наличие водоросли в ледниках вполне естественно, но интенсивное окрашивание снега и льда говорит о серьёзной угрозе для вечной мерзлоты. По словам учёных, чем больше становится этих водорослей, тем быстрее происходит окрашивание в розовый цвет, лёд начинает активно поглощать солнечную энергию и быстрее таять, пишет издание ScienceAlert.

Ранее сообщалось, что снег необычного розового оттенка был замечен на территории ледника Презена — одного из наиболее популярных горнолыжных курортов в итальянских Альпах.