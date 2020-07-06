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Итальянские учёные объяснили розовый снег в Альпах 

Говорит Москва и ещё 8 4 часа назад
Эксперты говорят, что само по себе наличие водоросли в ледниках вполне естественно, но интенсивное окрашивание снега и льда говорит о серьёзной угрозе для вечной мерзлоты. По словам учёных, чем больше становится этих водорослей, тем быстрее происходит окрашивание в розовый цвет, лёд начинает активно поглощать солнечную энергию и быстрее таять, пишет издание ScienceAlert.
Ранее сообщалось, что снег необычного розового оттенка был замечен на территории ледника Презена — одного из наиболее популярных горнолыжных курортов в итальянских Альпах.
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Наука , Погода
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