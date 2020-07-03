Российский нацпроект решили скорректировать 

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Министерство науки и высшего образования решило скорректировать несколько нацпроектов, в том числе и нацпроект «Наука». Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев , передает ТАСС.

«Эта работа сейчас активно идет, инициатив много: переборка национальных и федеральных проектов, уточнение и конкретизации целей и предприятий», — пояснил Афанасьев.

По его словам, представители профессионального сообщества уже поддержали подобные изменения.

Как отмечается, корректировка затронет также нацпроект «Образование».