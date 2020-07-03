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Российский нацпроект решили скорректировать 

Lenta.ru 1 час назад
Российский нацпроект решили скорректировать
Фото: ТАСС
Министерство науки и высшего образования решило скорректировать несколько нацпроектов, в том числе и нацпроект «Наука». Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев, передает ТАСС.
«Эта работа сейчас активно идет, инициатив много: переборка национальных и федеральных проектов, уточнение и конкретизации целей и предприятий», — пояснил Афанасьев.
По его словам, представители профессионального сообщества уже поддержали подобные изменения.
Как отмечается, корректировка затронет также нацпроект «Образование».
Нацпроект «Наука» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он, в частности, предусматривает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.
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Наука , Наука и техника , Образование , Общество , Дмитрий Афанасьев , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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