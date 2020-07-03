В девять раз заразнее: как мутировал коронавирус

Коронавирус мутировал и стал заразнее, предупреждает международная группа ученых. Из-за мутации болезнь не стала протекать тяжелее и с ней можно бороться с помощью антител. Однако в будущем возможны и другие мутации, которые могут привести к более серьезным последствиям, предупреждают ученые.

Новая мутация SARS-CoV-2 позволяет вирусу заражать больше людей, выяснила международная группа исследователей во главе со специалистами из Лос-Аламосской национальной лаборатории в США . Мутировавший вирус проник в США из Европы. «Газета.Ru» разобралась в выводах исследования, опубликованного в журнале Cell.

В более ранних работах команда обратила внимание на генетические изменения вируса и на появление новой его формы, которая становится более распространенной, чем изначальная. Теперь авторы изучили больше генетических последовательностей и провели эксперименты на клеточных культурах, животных и даже людях. Опыты показали: мутировавший вирус стал заразнее исходного.

Мутация затронула белковый шип вируса, с помощью которого он проникает в клетки. Теперь исследователи проверяют, как это влияет на эффективность вакцин. Они в большинстве своем взаимодействуют именно с белковым шипом, но в разработке использовались более старые штаммы вируса.

Исследователи называют новую мутацию G614. Как они установили, мутация практически полностью заменила более старую мутацию D614, распространившуюся в Европе и США.

«Теперь это — доминирующая форма, заражающая людей», — говорит Эрика Оллманн Сапфир, одна из авторов исследования.

«Глобальные данные показывают, что вариант G614 распространился быстрее, чем D614, — отмечает биолог Бетт Корбер. — Это показывает, что вирус, скорее всего, стал более заразным».

Однако на тяжесть заболевания G614, по всей видимости, не влияет, отмечают ученые. Об этом свидетельствуют наблюдения за 1000 коронавирусных больных из Великобритании. Новая мутация позволила вирусу активнее распространяться, но не сделала его более смертельным.

«Текущая работа показывает, что, хотя вариант G614 может быть более заразным, он не является более патогенным. Есть надежда, что, по мере распространения инфекции SARS-CoV-2, вирус может стать менее патогенным», — полагает профессор Лоуренс Янг.

Команда исследовала пробы, взятые у пациентов из Европы и США. Они секвенировали геном вируса и сравнили с теми, которые уже были известны. Так им удалось составить карту распространения новой мутации. До марта 2020 года G614 встречалась за пределами Европы редко, но уже к концу месяца частота ее выявления значительно возросла.

Ее распространении не сдержало даже двухнедельное пребывание пациентов дома, отмечают ученые. Лишь в нескольких регионах США и Исландии D614 не сдала позиций и не оказалась вытеснена G614.

По подсчетам авторов работы, новая мутация могла сделать вирус до девяти раз заразнее.

Мутировавший вирус, как следует из наблюдений, более активно размножается в верхних дыхательных путях.

«Результаты показывают, что более новая форма вируса может передаваться шире, чем изначальная. Этот вывод подчеркивает ценность мер по сдерживанию инфекции: носить маски и сохранять дистанцию», — говорит Корбер.

Также им удалось выяснить, как противодействовать новой мутации. Для борьбы с болезнью у зараженных хорошо подошла сыворотка крови с антителами от переболевших людей. Исследователи опасались, что мутация сделает вирус более устойчивым и со стороны иммунной системы потребуется больше усилий, чтобы победить его, но этого не произошло.

«Мы посмотрели, насколько антитела эффективны для нейтрализации нового вируса по сравнению со старым, — говорит Корбер. — Оказалось, что с ним они справляются даже лучше. Это было большое облегчение».

Чтобы разобраться во всех возможных последствиях произошедших изменений нужно гораздо больше работы, отмечают исследователи. Пока не ясно до конца, как они повлияют на эпидемию и на состояние пациентов. Также предстоит выяснить, не снизит ли мутация эффективность вакцин.

Кроме того, ученые следят и за другими мутациями. Даже если G614 оказалась не слишком страшной, это не значит, что другие мутации или эволюция G614 не приведут к более тяжелым последствиям.