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В России раскрыли состояние добровольцев спустя две недели после вакцинации 

Lenta.ru и ещё 11 1 час назад
2 недели прошло после вакцинации добровольцев
Фото: РИА Новости
Участники испытаний российской вакцины от коронавируса чувствуют себя хорошо по прошествии двух недель после введения препарата. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Минобороны. Ведомство тестирует вакцины совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
У добровольцев первой группы не выявлено серьезных нежелательных явлений. Жалоб на состояние здоровья за это время также не зафиксировано. Тем не менее медики продолжают ежедневно осматривать и опрашивать россиян, проводя необходимые исследования для изучения интенсивности гуморального иммунного ответа.
Все добровольцы находятся под постоянным наблюдением медицинских специалистов, имеющих опыт проведения клинических испытаний лекарственных препаратов, в том числе вакцин, отметили в ведомстве.
29 июня врач анестезиолог-реаниматолог филиала ГВКГ имени Бурденко Олег Чихляев заявил, что добровольцев регулярно осматривают медики.
«Самочувствие их хорошее, активных жалоб нет. Температура, артериальное давление, пульс, частота дыхания — в пределах нормы», — сообщил он.
18 июня первым 18 добровольцам ввели опытную российскую вакцину от коронавируса. Спустя несколько дней они рассказали, что чувствуют себя хорошо.
В России за последние сутки было выявлено 6760 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 661 тысячу. Из них более 428 тысяч выздоровели, свыше 9,6 тысячи скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.
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Наука , Наука и техника , Общество , Министерство обороны , ВОЗ , Lenta.ru
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