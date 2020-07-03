2 недели прошло после вакцинации добровольцев

Участники испытаний российской вакцины от коронавируса чувствуют себя хорошо по прошествии двух недель после введения препарата. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Минобороны . Ведомство тестирует вакцины совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

У добровольцев первой группы не выявлено серьезных нежелательных явлений. Жалоб на состояние здоровья за это время также не зафиксировано. Тем не менее медики продолжают ежедневно осматривать и опрашивать россиян, проводя необходимые исследования для изучения интенсивности гуморального иммунного ответа.

Все добровольцы находятся под постоянным наблюдением медицинских специалистов, имеющих опыт проведения клинических испытаний лекарственных препаратов, в том числе вакцин, отметили в ведомстве.

29 июня врач анестезиолог-реаниматолог филиала ГВКГ имени Бурденко Олег Чихляев заявил, что добровольцев регулярно осматривают медики.

«Самочувствие их хорошее, активных жалоб нет. Температура, артериальное давление, пульс, частота дыхания — в пределах нормы», — сообщил он.

18 июня первым 18 добровольцам ввели опытную российскую вакцину от коронавируса. Спустя несколько дней они рассказали, что чувствуют себя хорошо.