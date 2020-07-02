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Пожилой француз получил непроходящую эрекцию из-за коронавируса 

Газета.Ru 1 час назад
«Потребуется вставить протез»: COVID и 4-часовая эрекция
Фото: Газета.Ru
Из-за коронавируса пожилой француз пострадал от четырехчасовой эрекции — тромбы перекрыли кровоток в половом члене. Избавиться от этого состояния удалось лишь хирургическим путем. Однако теперь мужчина вряд ли сохранит половую функцию — скорее всего, ему понадобится протез.
Пожилой француз столкнулся с непроходящей эрекцией из-за COVID-19. Первый подобный случай врачи из Версальского госпиталя в Ле-Шене описали в журнале The American Journal of Emergency Medicine.
62-летний мужчина на фоне коронавирусной инфекции пережил четырехчасовую эрекцию. Состояние было вызвано множеством тромбов. Еще весной врачи установили, что при COVID-19 повышается свертываемость крови, что может становиться причиной инфарктов и инсультов. Однако о приапизме сообщается впервые.
Приапизм — длительная и болезненная эрекция, не связанная с половым возбуждением.
Приапизм не проходит после эякуляции. Он может приводить к застою крови, воспалительным процессам и даже гангрене.
Причины приапизма изучены плохо. Среди них — травмы, онкологические заболевания, осложнения от венерических заболеваний, болезни крови, побочные действия лекарств, а также злоупотребление алкоголем или наркотиками.
Пациент обратился к врачам с жалобами на температуру, кашель, затрудненное дыхание и диарею. Спустя два дня его госпитализировали и провели анализы, которые подтвердили коронавирус. Мужчине понадобилась искусственная вентиляция легких.
Во время осмотра врачи также обнаружили и приапизм. Пещеристые тела внутри полового члена были твердыми, но головка оставалась мягкой. Неизвестно, как давно появился приапизм — на момент осмотра мужчина находился под седативными препаратами и не мог отвечать на вопросы или сказать, больно ли ему. Однако, насколько известно, это состояние способно приводить к сильным болям.
Врачи положили мужчине на промежность пакет со льдом, но это не помогло.
Спустя четыре часа им пришлось с помощью шприца удалять тромбы из пениса пациента. После этого кровоток восстановился, и эрекция пропала.
Врачи полагают, что тромбы образовались из-за коронавирусной инфекции — никаких других факторов для их появления у пациента не было. Они призывают других специалистов сообщать о подобных случаях.
«Хотя аргументы в пользу причинно-следственной связи между COVID-19 и приапизмом очень сильны в нашем случае, сообщения о дальнейших случаях позволили бы собрать больше доказательств, — пишут они. — Клиническая и лабораторная картины у нашего пациента убедительно свидетельствуют о связи приапизма с инфекцией SARS-CoV-2».
Помимо удаления тромбов, врачи также ввели пациенту антикоагулянты и препараты для нормализации работы нервной системы. Мужчина две недели провел на искусственной вентиляции легких. На данный момент он здоров. О повторных случаях приапизма не сообщалось.
Независимо от причины, избавляться от приапизма нужно как можно скорее, подчеркивают врачи.
«Мы не сталкивались со случаями связанного с COVID-19 приапизма, — отмечает уролог Ричард Вайни из больницы Королевы Елизаветы в Бирмингеме. — А мы имели дело с большим количеством пациентов с коронавирусом, чем в любой другой европейской больнице, насколько мне известно. Так что это, безусловно, редкое, но объяснимое проявление болезни».
В статье не сообщается, удалось ли мужчине сохранить эректильную функцию, но Вайни в этом сомневается.
«Я подозреваю высокую вероятность глубокой эректильной недостаточности, с которой вряд ли удастся справиться с помощью лекарств, — говорит он. — Скорее всего, ему потребуется вставить протез, если он хочет сохранить свою потенцию».
В данном случае приапизм возник из-за нарушений кровотока. Однако Вайни отмечает, что он может образовываться еще и из-за гипоксии. Такой приапизм наблюдается у мужчин, умерших от повешения — это объясняется повышением давления в мозжечке.
Ранее от приапизма пострадал 32-летний американец после употребления марихуаны. Хотя марихуана имеет репутацию наркотика, приводящего к эректильной дисфункции, для незадачливого пациента эффект оказался обратным. Он дважды обращался к врачам — первый раз эрекция длилась 12 часов, второй — шесть. Облегчить страдания удалось с помощью инъекций сосудосуживающих препаратов.
Как мужчина рассказал врачам, приступы приапизма после употребления марихуаны у него были и до этого, но проходили сами за несколько часов.
Предположительно, в проблеме мог быть виноват тетрагидроканнабинол, который взаимодействовал с каннабиоидными рецепторами и как-то мешал пенису вернуться в нормальное состояние.
Или же роль могли сыграть другие каннабиоиды, непосредственно влиявшие на сосудистую систему и усиливавшие кровообращение.
Еще одна версия — продолжительное употребление марихуаны привело к повышенной активации тромбоцитов, что вызвало образование тромбов, которые блокировали отток крови в пенисе.
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Наука , Статьи
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