Найдены кости первого в России древнего носорога

Ученые Крыма, Москвы и Екатеринбурга, продолжающие исследовать пещеру Таврида, обнаружили зубы и ребра молодой особи древнего носорога стефаноринуса. Это первая подобная находка на территории России, сообщили в пресс-службе КФУ.
"Это двурогий носорог, похожий на современного африканского, около 2 м высотой и 3,5 м в длину. Кроме костей носорога, мы нашли рог крупной антилопы, возможно, это вид, которого мы ранее в пещере не находили. Есть кости быков, фаланга саблезубого тигра гомотерия", — перечислил ведущий методист зоомузея КФУ Дмитрий Старцев.
Большая часть этих костей найдена в той части пещеры, где располагалось логово хищников. В проходе на пути к логову палеонтологам также удалось обнаружить кости мелких позвоночных.
"Для палеоэкологии очень важно, какие животные жили на территории вокруг пещеры, какие условия окружающей среды были в то время. И грызуны помогут нам остаточно точно показать возраст отложений, это индикаторы. Сейчас мы говорим о возрасте 1,5 — 1,8 миллиона лет, а изучение костных остатков поможет уточнить эти данные", — отметил сотрудник лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных РАН Дмитрий Гимранов.