Москвы и Ученые Крыма Екатеринбурга , продолжающие исследовать пещеру Таврида, обнаружили зубы и ребра молодой особи древнего носорога стефаноринуса. Это первая подобная находка на территории России , сообщили в пресс-службе КФУ.

"Это двурогий носорог, похожий на современного африканского, около 2 м высотой и 3,5 м в длину. Кроме костей носорога, мы нашли рог крупной антилопы, возможно, это вид, которого мы ранее в пещере не находили. Есть кости быков, фаланга саблезубого тигра гомотерия", — перечислил ведущий методист зоомузея КФУ Дмитрий Старцев.

Большая часть этих костей найдена в той части пещеры, где располагалось логово хищников. В проходе на пути к логову палеонтологам также удалось обнаружить кости мелких позвоночных.