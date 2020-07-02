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В пещере «Таврида» нашли кости первого в России древнего носорога 

РИА Новости Крым и ещё 1 1 час назад
Найдены кости первого в России древнего носорога
Фото: РИА Новости
Ученые Крыма, Москвы и Екатеринбурга, продолжающие исследовать пещеру Таврида, обнаружили зубы и ребра молодой особи древнего носорога стефаноринуса. Это первая подобная находка на территории России, сообщили в пресс-службе КФУ.
"Это двурогий носорог, похожий на современного африканского, около 2 м высотой и 3,5 м в длину. Кроме костей носорога, мы нашли рог крупной антилопы, возможно, это вид, которого мы ранее в пещере не находили. Есть кости быков, фаланга саблезубого тигра гомотерия", — перечислил ведущий методист зоомузея КФУ Дмитрий Старцев.
Большая часть этих костей найдена в той части пещеры, где располагалось логово хищников. В проходе на пути к логову палеонтологам также удалось обнаружить кости мелких позвоночных.
"Для палеоэкологии очень важно, какие животные жили на территории вокруг пещеры, какие условия окружающей среды были в то время. И грызуны помогут нам остаточно точно показать возраст отложений, это индикаторы. Сейчас мы говорим о возрасте 1,5 — 1,8 миллиона лет, а изучение костных остатков поможет уточнить эти данные", — отметил сотрудник лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных РАН Дмитрий Гимранов.
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Наука , Наука и техника , РАН , Екатеринбург , Москва , Республика Крым
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