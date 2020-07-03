Мутация ускорила размножение коронавируса

Энтони Фаучи. Скорость распространения коронавируса SARS-CoV-2 зависит от многих факторов, но ключевую роль играют мутации. Такое мнение высказал главный инфекционист США

"На этот счет ведутся споры, но я считаю, что мутация ускоряет размножение вируса и увеличивает его концентрацию в организме человека", — подчеркнул специалист.

При этом научно не доказано, что в данном случае вирус становится более опасным для инфицированного.

ТАСС напоминает, что первого июля на территории США были выявлены рекордные 50 тысяч 655 случаев заражения коронавирусом. Всего же в Соединенных Штатах SARS-CoV-2 обнаружен почти у трех миллионов человек. От осложнений скончались 128 тысяч американцев.