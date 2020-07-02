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Раскрыта причина «алмазных дождей» на Нептуне 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Раскрыта причина «алмазных дождей» на Нептуне
Фото: NASA
Американским ученым удалось воссоздать «алмазный дождь», встречающийся на Нептуне и Уране. Исследование проводилось в Национальной ускорительной лаборатории SLAC (США), сообщает издание Popular Mechanics.
Обладая знанием, что атмосфера планет состоит преимущественно из водорода, гелия и метана, специалисты попытались воссоздать похожие условия в лабораторных условиях. Ученые использовали рентгеновский лазер, вместо метана они взяли углеводородный полистирол. Последний материал был нагрет до 4700 тысяч градусов и помещен под давление около полутора миллионов бар. По словам специалистов, оно эквивалентно давлению 250 африканских слонов на поверхность ногтя.
В результате опытов получилась химическая реакция с расщеплением углеводорода — углерод кристаллизовался в виде алмазов, а водород улетучился. По словам исследователей, эксперимент раскрывает причину, почему ядро Нептуна генерирует огромное количество энергии — примерно в два раза больше, чем оно получает от Солнца. Ученые пришли к выводу, что колоссальную энергию вырабатывают скопления алмазов.
«Понимание этих процессов будет более актуальным с открытием новых экзопланет», — заявил принимавший участие в исследовании ученый Доминик Краус (Dominic Kraus).
Эксперименты с «алмазными дождями» начались в 2017 году, однако первые испытания не дали ясности.
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Наука , Наука и техника , США
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