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Ученые выяснили истинную причину исчезновения динозавров 

Свободная пресса и ещё 1 57 минут назад
Раскрыта истинная причина исчезновения динозавров
Фото: depositphotos.com
Британские ученые из Имперского колледжа Лондона, Университета Бристоля и Университетского колледжа Лондона провели исследование, выявив истинную причину исчезновения динозавров.
Исследователям удалось доказать, что динозавры перестали существовать на планете 66 миллионов лет назад отнюдь не из-за извержений вулканов. Истинной причиной их исчезновения стало падение астероида Chicxulub. После этого, как выяснили ученые, условия на Земле стали невыносимыми для пресмыкающихся. Изменившийся на планете климат привел к полному вымиранию динозавров.
Стоит отметить, что новая модель, для которой использовались различные подходы, продемонстрировала, что воздействие астероида в глобальном плане оказалось катастрофическим, пишет ФБА «Экономика сегодня».
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Наука , Наука и техника , ФБА "Экономика сегодня"
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