Раскрыта истинная причина исчезновения динозавров

Британские ученые из Имперского колледжа Лондона, Университета Бристоля и Университетского колледжа Лондона провели исследование, выявив истинную причину исчезновения динозавров.

Исследователям удалось доказать, что динозавры перестали существовать на планете 66 миллионов лет назад отнюдь не из-за извержений вулканов. Истинной причиной их исчезновения стало падение астероида Chicxulub. После этого, как выяснили ученые, условия на Земле стали невыносимыми для пресмыкающихся. Изменившийся на планете климат привел к полному вымиранию динозавров.

Стоит отметить, что новая модель, для которой использовались различные подходы, продемонстрировала, что воздействие астероида в глобальном плане оказалось катастрофическим, пишет ФБА «Экономика сегодня».