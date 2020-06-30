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В ВОЗ обещают изучить исследование о новом типе свиного гриппа 

Газета.Ru и ещё 10 30 июня 2020
В ВОЗ обещают изучить исследование о новом типе свиного гриппа
Фото: Газета.Ru
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучит исследование китайских ученых о новом типа свиного гриппа, который потенциально способен вызвать пандемию, заявил представитель организации Кристиан Линдмайер. Об этом сообщает Reuters.
Факт обнаружения нового вируса показывает, что человечеству нельзя забывать про защиту от гриппа даже во время пандемии новой коронавирусной инфекции, подчеркнул Линдмайер.
Ранее сообщалось, что ученые из Китая обнаружили новый тип свиного гриппа, потенциально способный вызвать новую пандемию. Новый штамм вируса по названием G4 генетически связан со штаммом H1N1, который вызвал пандемию в 2009 году.
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Наука , ВОЗ
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