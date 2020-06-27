Появилось видео с секретом ядерного синтеза Солнца 

Последний из секретов ядерного синтеза Солнца раскрыт. Новое открытие должно помочь получить ученым точные данные о химическом составе нашей звезды. На днях было получено первое подтверждение реакции углеродно-азотного цикла. Согласно современным представлениям, в ядре Солнца происходят две реакции, образующие pp— и CNO-циклы. Первая реакция (pp-) вырабатывает около 99% от всей энергии звезды. Но для ученых представляла интерес именно вторая реакция (CNO), которая ранее была предсказана лишь теоретически, а теперь получила практическое подтверждение. В процессе реакции CNO-цикла образуется ядро гелия. Оно выделяет два нейтрино и большое количество энергии.