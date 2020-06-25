Пингвинам понравилось глобальное потепление 

Ученые обнаружили, что таяние льдов в Антарктиде значительно улучшает жизнь местных пингвинов.

Полярные льды стремительно тают, что вызывает повышенную обеспокоенность ученых и защитников природы, призывающих всех на борьбу с парниковыми газами и глобальным потеплением. Однако самые известные жители Антарктиды — пингвины — вряд ли бы поддержали эти алармистские настроения.

Биологи уже достаточно давно заметили, что популяция пингвинов Адели — самого распространенного в Антарктиде вида этих птиц — увеличивается вместе с таянием прибрежных льдов и уменьшается в те годы, когда ледяной покров вновь нарастает. Причина этого явления была до сих пор неясна, но теперь ученым из Института полярных исследований в Токио удалось заполнить этот пробел.

Авторы исследования с помощью электронных средств — GPS-датчиков, акселерометров и видеокамер — в течение четырех сезонов внимательно отслеживали жизнь 175 пингвинов — куда они ходят, где плавают и даже сколько добычи съедают за один раз.

«Выяснилось, что безо льда этим пингвинам живется лучше, — говорит руководивший исследованием Юууки Ватанаби. — Это может показаться противоречащим здравому смыслу, но объясняется все достаточно просто».

По словам ученого, в отсутствие льда пингвины должны меньше ходить и могут больше плавать, а плавают они значительно лучше, чем ходят.

В «ледяные» сезоны пингвинам приходится пройти достаточно длительный путь до ближайшего разлома во льду, в который можно нырнуть и добыть себе пищу. Но когда лед отступает, они могут начать охоту буквально «с порога» своего гнезда, что существенно менее энергозатратно. И что также важно, такая доступность воды снижает конкуренцию между пингвинами за криля — основную их пищу. Сам же криль, в свою очередь, также хорошо размножается в теплые сезоны, поскольку водоросли, которыми он питается, получают больше солнечного света, и соответственно, лучше растут.

Однако все это верно только для тех пингвинов, обитающих на материковой части Антарктиды. На островных пингвинов и тех, кто проживает на Антарктическом полуострове, таяние льдов производит обратный эффект. Почему — ученые пока не поняли, и это, видимо, станет темой их следующего исследования.