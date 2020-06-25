Раскрыта еще одна тайна бриллиантов 

Вокруг бриллиантов всегда много мистики и интриг. Совсем недавно ученые смогли разгадать еще одну тайну этих драгоценных камней. Оказалось, что один из самых впечатляющих бриллиантов — «Алмаз Хоупа» — возник гораздо глубже, чем считалось ранее.

Большинство алмазов образуются в верхней мантии, непосредственно под континентальной корой, на глубине от 150 до 200 километров от поверхности. Ученым давно известно, что в более редких случаях эти камни могут образовываться ниже, предположительно на глубине от 360 до 750 километров. Однако, по словам авторов нового исследования, до сих пор не было подтверждено, что алмазы происходят из самого нижнего диапазона.

Ученые из Геммологического института Америки (GIA) говорят, что они нашли этому доказательство. Группа изучила два крупных алмаза: 20-каратный голубой алмаз типа IIb, обнаруженный в Южной Африке («Алмаз Хоупа»), и 124-каратный алмаз «CLIPPIR» из Лесото (бриллианты присутствуют в украшениях сокровищницы Лондонского Тауэра). Используя спектрометр, исследователи обнаружили остатки минерала под названием бриджманит.

«Бриджманит не существует ни в верхней мантии, ни на поверхности», — рассказывает Эван Смит из GIA.

«То, что мы наблюдаем в алмазах, когда они достигают поверхности, — это не бриджманит, а минералы, оставшиеся, после того, как он разрушается при понижении давления. Обнаружение этих минералов в алмазе означает, что сам алмаз должен был кристаллизоваться на глубине, где существует бриджманит, а это очень глубоко в недрах Земли (670-2 900 километров)».

Ученые отмечают, что это не самое интересное, что касается этих алмазов. Все дело в том, что голубоватый оттенок, который присущ сверхглубоким алмазам, появляется из-за бора, который происходит со дна океанов. Тектоника плит «засасывает» этот элемент на сотни километров вниз, в мантию, где он уже попадает в камень. Смит комментирует: «Это показывает, что существует огромный маршрут рециркуляции, который уносит элементы с поверхности Земли вниз, а затем иногда возвращает красивые алмазы на поверхность».