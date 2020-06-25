Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыта еще одна тайна бриллиантов 

Популярная механика 1 час назад
Раскрыта еще одна тайна бриллиантов
Фото: Популярная механика
Вокруг бриллиантов всегда много мистики и интриг. Совсем недавно ученые смогли разгадать еще одну тайну этих драгоценных камней. Оказалось, что один из самых впечатляющих бриллиантов — «Алмаз Хоупа» — возник гораздо глубже, чем считалось ранее.
Большинство алмазов образуются в верхней мантии, непосредственно под континентальной корой, на глубине от 150 до 200 километров от поверхности. Ученым давно известно, что в более редких случаях эти камни могут образовываться ниже, предположительно на глубине от 360 до 750 километров. Однако, по словам авторов нового исследования, до сих пор не было подтверждено, что алмазы происходят из самого нижнего диапазона.
Ученые из Геммологического института Америки (GIA) говорят, что они нашли этому доказательство. Группа изучила два крупных алмаза: 20-каратный голубой алмаз типа IIb, обнаруженный в Южной Африке («Алмаз Хоупа»), и 124-каратный алмаз «CLIPPIR» из Лесото (бриллианты присутствуют в украшениях сокровищницы Лондонского Тауэра). Используя спектрометр, исследователи обнаружили остатки минерала под названием бриджманит.
«Бриджманит не существует ни в верхней мантии, ни на поверхности», — рассказывает Эван Смит из GIA.
«То, что мы наблюдаем в алмазах, когда они достигают поверхности, — это не бриджманит, а минералы, оставшиеся, после того, как он разрушается при понижении давления. Обнаружение этих минералов в алмазе означает, что сам алмаз должен был кристаллизоваться на глубине, где существует бриджманит, а это очень глубоко в недрах Земли (670-2 900 километров)».
Ученые отмечают, что это не самое интересное, что касается этих алмазов. Все дело в том, что голубоватый оттенок, который присущ сверхглубоким алмазам, появляется из-за бора, который происходит со дна океанов. Тектоника плит «засасывает» этот элемент на сотни километров вниз, в мантию, где он уже попадает в камень. Смит комментирует: «Это показывает, что существует огромный маршрут рециркуляции, который уносит элементы с поверхности Земли вниз, а затем иногда возвращает красивые алмазы на поверхность».
Видео дня. Звезд российского шоу-бизнеса обвиняют в плагиате
Популярная механика: последние новости
Пингвинам понравилось глобальное потепление Пингвинам понравилось глобальное потепление У Солнца обнаружены новые частицы У Солнца обнаружены новые частицы В Китае построили самый большой планетарий в мире В Китае построили самый большой планетарий в мире
Комментарии
Наука , Наука и техника , Эван Смит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поляки избили украинцев за отказ выпить водку в Германии
Поляки избили украинцев за отказ выпить водку в Германии
США применили в Сирии секретное оружие
США применили в Сирии секретное оружие
Чехова оголилась по просьбам мужчин
Чехова оголилась по просьбам мужчин
Машков рассказал об актерах-геях
Машков рассказал об актерах-геях
Видео
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
00:52
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
00:46
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
В мире Европа
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
00:34
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
Армия Оружие
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
03:54
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
02:41
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Общество
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
00:26
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
Происшествия
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
01:14
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
00:48
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
Общество
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение