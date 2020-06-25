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В космосе нашли неизвестный экзотический объект 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
В космосе нашли неизвестный экзотический объект
Фото: Gallery of Space Time Travel
Международная группа астрономов обнаружили экзотический объект GW190814, который по массе занимает промежуточное положение между черными дырами и нейтронными звездами. Об этом сообщается в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal.
14 декабря 2019 года исследователи коллаборации LIGO зафиксировали гравитационные волны, которые были испущены при слиянии черной дыры с 22-24 массами Солнца и неизвестного небесного тела, чья масса достигает 2,5-2,6 массы Солнца. Источник волн располагался на расстоянии от 652 миллионов световых лет до 932 миллионов световых лет. Второй объект является либо самой легкой черной дырой, либо самой тяжелой нейтронной звездой.
Согласно расчетам ученых, такие события, которые относятся к новому классу слияния, происходят раз в год в объеме пространства 1-23 кубических гигапарсек (один парсек равен 2,2 светового года). Астрофизические модели предсказывают, что двойные системы с подобным соотношением масс объектов, могут возникать несколькими путями, но вряд ли формируются в шаровых скоплениях. Однако собственные массы объектов и частота слияний ставят под сомнение все современные модели формирования таких систем в плотных звездных средах.
Ученые предполагают, что второй объект, скорее всего, является черной дырой, но не могут полностью исключить вероятность, что он представляет собой нейтронную звезду. Астрономы считают, что открытие позволит лучше понять процессы, приводящие к появлению компактных небесных тел, а в ближайшем будущем будет обнаружено больше таких событий.
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