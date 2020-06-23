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Найдено средство против распространенной смертельной болезни мозга 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Найдено средство против смертельной болезни мозга
Фото: Lenta.ru
Ученые Университета Кюсю в Японии выяснили, что фрагмент белка, который содержится в соевых бобах, потенциально способен предотвратить ухудшение памяти у людей с болезнью Альцгеймера — смертельно опасной формы старческого слабоумия. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science of Food.
Выделенная молекула, которая может стать средством против слабоумия, относится к дипептидам, то есть содержит только две аминокислоты — тирозин и пролин. Как показали эксперименты на мышах, она является единственным найденным в настоящее время соединением, которое способно без изменений перенестись из желудка в мозг, преодолевая гематоэнцефалический барьер.
Исследователи изучили действие дипептида на грызунах, которым давали его в течение нескольких дней до и после введения вещества, имитирующего развитие болезни Альцгеймера с потерей памяти. В испытаниях по прохождению лабиринта мыши, которые употребляли дипептид с кормом, показывали лучший результат, чем те, что получали лишь вещество, индуцирующее ухудшение памяти. Фрагмент белка оказывал положительное влияние как на долговременную, так и на кратковременную память.
Авторы работы подчеркивают, что пользу дипептида для человека необходимо подтвердить в дальнейших исследованиях с участием людей.
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Наука , Япония
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