Названо число инопланетных океанов в галактике 

Американские астрономы выяснили, что более четверти изученных экзопланет в галактике могут иметь океаны жидкой воды, которые скрываются под ледяной коркой. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Publications of the Astronomical Society of the Pacific.

Исследователи провели математический анализ с учетом несколько десятков известных экзопланет, включая те, что входят в систему TRAPPIST-1. Они пришли к выводу, что многие объекты могут быть океаническими мирами подобно Европе и Энцеладу. Для математической модели учитывались такие показатели, как размер экзопланеты, ее масса и расстояние до светила. Исследователи выбрали 53 экзопланеты размером с Землю, но с разной массой. Такие планеты, по мнению специалистов, с большей вероятностью имеют жидкую воду.

После этого ученые проверили, какое количество энергии способны выделять недра планеты из-за распада радиоактивных веществ и из-за гравитационного растяжения, вызываемого приливными силами. Это выделение тепла может происходить через извержение вулканов, криовулканов, тектонические процессы. Ученые выяснили, что у многих экзопланет выход энергии оптимален для существования жидкой воды.