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Редкое затмение Солнца показали в прямом эфире 

News.ru 2 часа назад
Редкое затмение Солнца показали в прямом эфире
Фото: Александр Сивенко/vk.com
Жители планеты 21 июня стали свидетелями редкого солнечного затмения, которое совпало с днём летнего солнцестояния.
Лунный диск начал закрывать звезду с 7:00 по московскому времени в Африке. Закончится астрономическое явление в 12:30 в Тихом океане.
В социальных сетях пользователи устроили онлайн-трансляцию затмения.
Некоторые сделали на память снимки. На них видно, как Луна закрывает постепенно солнечный диск.
Жителям Урала увидеть небесное явление не помешала облачность — Солнце, частично закрытое Луной, всё равно проглядывало сильнее.
В России Луна закрыла звезду максимум на треть. Между тем в Индии, особенно в северной её части, случилось практически полное затмение. Кадры видеотрансляции опубликовали в Facebook.
Как писал NEWS.ru, в 2020 году астрономическое явление приходится на день летнего солнцестояния. Ещё раз в нынешнем столетии эти события совпадут лишь в 2039 году. Затмение можно увидеть с 09:40 по московскому времени на территории Азии, Африки и акватории Тихого океана. При подходящих погодных условиях местные жители в течение 38 секунд смогут наблюдать в небе огненное кольцо. В России будут видны только частные фазы затмения. Редкое астрономическое явления смогут заметить жители Алтайского края, Республики Тыва, юга Дагестана.
В июле 2018 года россияне могли наблюдать одно из редчайших астрономических явлений — самое продолжительное лунное затмение в XXI веке сопровождалось великим противостоянием Марса. Своими фотографиями и впечатлениями жители страны также активно делились в социальных сетях.
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