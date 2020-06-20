Археологи обнаружили божественный скипетр 

Археологи из Еврейского университета обнаружили божественный скипетр во время раскопок в Израиле

Специалисты, принимавшие участие в раскопках древнего Ханаанского храма, считают, что находка датируется 12 веком до нашей эры. Длина бронзового, обработанного серебром, скипетра составляет более 11 сантиметров, а ширина — более 4 сантиметров. Ученые считают, что это часть статуи бога в натуральную величину. Упоминания о ней специалисты находят в древнейших письменах, в том числе и Библии. Археологи уверены, что найденный скипетр не обычное орудие труда, так как покрыт тонкими надписями и рисунками. Как рассказал один из исследователей, символы на артефакте похожи на человека с большой головой и раскинутыми руками, пишет Newinform.