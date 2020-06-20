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Люди оказались способны понимать эмоции обезьян по их крикам 

News.ru 2 часа назад
Люди способны понимать эмоции обезьян по крикам
Фото: pixabay.com
Учёные из Великобритании, Германии и Нидерландов провели эксперименты, которые показали, насколько хорошо люди могут понять эмоции шимпанзе по их крикам.
Предыдущие исследования доказали, что человек может считывать ситуацию по звукам некоторых домашних животных — мяуканью кошек, лаю собак и визгу свиней. Однако учёные до сих пор не знали, насколько хорошо люди понимают вокализацию своих близких родственников — приматов, с которыми редко встречаются в повседневной жизни.
Участникам эксперимента дали прослушать вокализации шимпанзе, записанные в разных контекстах. Исследование показало, что испытуемые правильно распознали большинство звуков.
Всего для четырёх контекстов доля правильных ответов были в среднем не выше случайного уровня: при определении звуков спаривания, разлуки с матерью, щекотки и испуга. При этом вокализацию в неприятной ситуации добровольцы распознавали лучше, чем в положительных контекстах.
Учёные пришли к выводу, что понимать эмоции по звукам домашних питомцев людям проще, чем понимать крики шимпанзе, которых они видели только в зоопарке, пишет Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences
Как писал NEWS.ru австралийские учёные считают, что современные обезьяны умнее высших приматов — австралопитеков, живших от 4 до 1,8 млн лет назад. Исследователи сравнили их интеллект, сопоставив данные об интенсивности кровоснабжения мозга животных и размер отверстий в черепной коробке. Специалисты считают, что у родственных организмов должна быть примерно одинаковая скорость кровоснабжения. А по общему просвету сосудов можно представить количество крови, необходимое для нормального снабжения мозга,
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Комментарии
Наука , Наука и техника , Германия , Нидерланды , Великобритания
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