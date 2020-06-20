Люди способны понимать эмоции обезьян по крикам

Германии и Учёные из Великобритании Нидерландов провели эксперименты, которые показали, насколько хорошо люди могут понять эмоции шимпанзе по их крикам.

Предыдущие исследования доказали, что человек может считывать ситуацию по звукам некоторых домашних животных — мяуканью кошек, лаю собак и визгу свиней. Однако учёные до сих пор не знали, насколько хорошо люди понимают вокализацию своих близких родственников — приматов, с которыми редко встречаются в повседневной жизни.

Участникам эксперимента дали прослушать вокализации шимпанзе, записанные в разных контекстах. Исследование показало, что испытуемые правильно распознали большинство звуков.

Всего для четырёх контекстов доля правильных ответов были в среднем не выше случайного уровня: при определении звуков спаривания, разлуки с матерью, щекотки и испуга. При этом вокализацию в неприятной ситуации добровольцы распознавали лучше, чем в положительных контекстах.

Учёные пришли к выводу, что понимать эмоции по звукам домашних питомцев людям проще, чем понимать крики шимпанзе, которых они видели только в зоопарке, пишет Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences

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