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Обнаружена загадочная физическая аномалия 

Lenta.ru 30 минут назад
Обнаружена загадочная физическая аномалия
Фото: Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe
Международная группа ученых коллаборации XENON опубликовала результаты экспериментов по поиску темной материи. Физики обнаружили загадочную аномалию, которая может быть как причиной остаточного количества атомов трития (изотопа водорода), так и свидетельством существования солнечных аксионов или неизвестных свойств нейтрино. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.
Детектор XENON1T предназначен для обнаружения темной материи, которая, согласно современным представлениям, составляет до 85 процентов вещества во Вселенной. До сих пор ученые наблюдали только косвенные признаки темной материи. Гипотетические частицы вимпы (WIMP) являются одними из кандидатов на роль частиц темной материи, однако был лишь определен предел вероятности взаимодействия широкого диапазона масс вимпов. XENON1T также чувствителен к другим типам частиц.
В детекторе XENON1T находится несколько тонн ксенона, который служит мишенью для частиц, которые при взаимодействии порождают фотоны и свободные электроны. Исследователи оценили число таких фоновых событий и обнаружили их избыток по сравнению с ожидаемым значением. Одним из объяснений является присутствие нескольких атомов трития, однако пока это подтвердить невозможно. Альтернативная гипотеза предполагает наличие новой частицы — аксионы, источником которых является Солнце. Другой возможностью является несовпадение свойства (магнитного момента) нейтрино со значением в Стандартной модели.
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