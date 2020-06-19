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Сенсоры будут распечатывать на внутренних органах 

Популярная механика 40 минут назад
Сенсоры будут распечатывать на внутренних органах
Фото: McAlpine Research Group, University of Minnesota
Исследователи из университета Минессоты разработали технику 3D печати сенсоров непосредственно на внутренних органах. При этом технология позволяет делать это на органах, которые постоянно изменяют свою форму.
В основу новой разработки положена техника «захват движения», которая широко применяется в области кино или, например, видео играх. Она стала продолжением и усовершенствованием открытия двухлетней давности, когда ученые придумали способ печати электронных компонентов на коже. Новая технология позволит улучшить мониторинг таких органов, как легкие и сердце, которые постоянно деформируются.
По словам одного из авторов разработки инженера Майкла Макальпина, такие открытия расширяют границы 3D печати и всего несколько лет назад о таком нельзя было и мечтать.
Ученые применили технику «захват движения», чтобы помочь принтеру следить за своей траекторией печати на поверхности органов, в зависимости от изменения их формы, поскольку, например, легкие постоянно расширяются и сжимаются. Новая технология уже с успехом была опробована на легком свиньи. На поверхности легкого этого животного ученые напечатали сенсор, сделанный из мягкого гидрогеля.
Как считают исследователи, новая разработка является шагом на пути к объединению технологии 3D печати с возможностями хирургических роботов. И в будущем все это может стать частью автономной роботизированной системы. Помимо этого, технология печати сенсоров поможет в более точной диагностике пациентов с COVID-19.
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Наука , Наука и техника , Технологии
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