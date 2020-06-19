Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России подтвердили способность достичь любого дна 

Lenta.ru 20 минут назад
В России подтвердили способность достичь любого дна
Фото: Пресс-служба ФПИ
Испытания автономного необитаемого подводного аппарата «Витязь-Д» подтвердили технологическую независимость России в способности работать во всем эшелоне глубин, сообщил РИА Новости заместитель руководителя направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований, кандидат военных наук Виктор Литвиненко.
По его словам, «Витязь-Д» способен выдерживать давление, характерное для придонных глубин 13 километров, на которых аппарат способен барражировать на расстояния до 100 километров. Основу силовой установки беспилотника составлет электрический двигатель, способный подзаряжаться от обычной сети. «Можем опуститься на любую глубину в любой точке Мирового океана», — заявил специалист.
«Ученые с его помощью смогут подробно исследовать геофизические параметры недосягаемых глубин Мирового океана, разрез дна, шельф, состояние и движение тектонических плит, течений, соленость воды и другие необходимые данные, исследовать живые организмы предельных глубин», — добавил Литвиненко.
Кандидат военный наук добавил, что «Витязь-Д» может представлять интерес для Минобороны России.
В мае в польском издании Defence24 отметили, что «Витязь-Д» является уникальным аппаратом, которым Россия действительно может похвастаться. 8 мая 2020 года в 22:34 по московскому времени «Витязь-Д» совершил погружение на дно Марианской впадины, достигнув глубины 10 028 метров. Нахождение аппарата под водой продолжалось более трех часов.
В декабре 2019 года президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан 1-го ранга Константин Сивков отметил, что подобные батискафы необходимы, в частности, для определения расчетной дальности обнаружения гидроакустических станций надводных кораблей и подводных лодок, а также скрытого обнаружения и изучения расположенных на дне объектов военного назначения с целью их уничтожения при необходимости.
Видео дня. Кличко неприлично оговорился по время брифинга
Последние новости
Названа причина смерти бывшего главы Чувашии Названа причина смерти бывшего главы Чувашии Семья Захарова раскрыла переписку по компенсации от Ефремова Семья Захарова раскрыла переписку по компенсации от Ефремова Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 июня Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 19 июня
Комментарии
Наука , Наука и техника , Виктор Литвиненко , Константин Сивков , Фонд перспективных исследований , Министерство обороны , Академия геополитических проблем , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Лев Науменко покончил с собой
Лев Науменко покончил с собой
Названа сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
Названа сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
Россиянин приехал к любовнику жены с топором
Россиянин приехал к любовнику жены с топором
Видео
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Массовый мор рыбы в Беларуси попал на видео
01:03
Массовый мор рыбы в Беларуси попал на видео
Происшествия
Ту-95МС над нейтральными водами попал на видео
00:53
Ту-95МС над нейтральными водами попал на видео
Армия
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
02:02
Опубликовано видео с места стрельбы на севере Москвы
Происшествия Новости Москвы
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
00:13
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
Происшествия
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
00:37
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
Происшествия
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
00:47
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение