Во Франции раскрыли древние секреты жизни и смерти

Во Франции ученые детально обследовали пещеру Grotte de Cussac в Дордони и обнаружили захоронения возрастом 25 тысяч лет, которые помогли раскрыть секрет ранее неизвестной погребальной практики.

Отчет о работе появился на сайте австралийского Университета Вуллонгонга, а само исследование опубликовано в журнале PNAS. Оно проливает новый свет на ранние человеческие социальные практики.

Исследование длилось около 10 лет, причем в сложных условиях. Дело в том, что эта пещера признана объектом национального достояния Франции, поэтому доступ в нее ограничен. Ранее в ней были обнаружены более 800 наскальных рисунков, изображающих людей и животных.

Эти рисунки были созданы 25-30 тысяч лет назад. В пещере за прошедшие тысячелетия установился особый микроклимат. Там много органики, поэтому много и углекислого газа. Очищать пещеру власти не желают, считая, что это может навредить рисункам.

Археологи работали в стерилизованной спецодежде и тщательно следили, чтобы никакие организмы извне в пещеру с их одеждой не попали. Кроме того, из-за высокого уровня углекислого газа пещера доступна только несколько месяцев в году. Усилия не пропали даром. В глубине ученые обнаружили останки шести человек, возраст которых аналогичен возрасту рисунков.

Кстати, это первый пример, когда возраст наскальной живописи и обнаруженных в пещере останков совпали. Но это оказался не единственный секрет. Человеческие останки были найдены в трех ямах, причем их местоположение случайным не было. Анализ показал, что до людей эти ямы занимали медведи, которые впадали в пещере в зимнюю спячку.

Спустя много лет люди использовали эти "берлоги" в качестве мест для погребения умерших. Как пишут исследователи, никогда ранее подобная погребальная практика не была задокументирована. Они также выяснили, что две "берлоги" были окрашены красной охрой перед тем, как туда поместили покойных.

Интересно и то, что тела изначально были уложены определенным образом, но спустя какое-то время их переместили, а часть костей — забрали. В захоронениях, например, почти не было черепов, но были обнаружены зубы. Это свидетельствует о специфике погребальных обрядов. Вероятно, верования и обычаи этих людей предполагали не только тесную связь жизни и смерти, но и даже некие отношения между живыми и мертвыми.

"Здесь явно производился преднамеренный отбор определенных костей, — говорит доктор Элин Шотманс, научный сотрудник Университета Вуллонгонга и Университета Бордо. — Например, отсутствие большинства черепов и присутствие зубов указывает на то, что черепа были намеренно изъяты из мест погребения. Это говорит о том, что люди того времени имели дело со своими умершими, манипулировали ими и присматривали за ними".

Число людей, погребенных в пещере, и отсутствие среди них останков детей, тоже показательно. Вероятно, существовал какой-то отбор для погребения — только избранные имели право быть похороненными в "медвежьей яме".