Вирусное торнадо: чем опасен унитаз

Частицы фекалий с коронавирусом при смыве воды в унитазе могут вылетать на метр вверх, выяснили китайские ученые. В связи с этим они рекомендуют опускать крышку унитаза перед смывом — это убережет и от коронавируса, и от других патогенов, которые содержатся в фекалиях.

Чтобы снизить распространение коронавируса, важно опускать крышку в туалете перед тем, как смыть воду, выяснили ученые из Янчжоуского университета в Китае . Микрокапли воды с фекалиями, в которых может сохраняться коронавирус и другие патогены, способны подниматься в воздух на метр и держаться там до минуты. Так они могут попасть в дыхательные пути и пищеварительный тракт других посетителей туалета, или же осесть на поверхностях. «Газета.Ru» разобралась в деталях работы, опубликованной в журнале Physics of Fluids.

Коронавирус может сохраняться в фекалиях, поясняют ученые. Как показали более ранние исследования, его следы обнаруживаются в них спустя пять недель после выздоровления. Пока неясно, насколько фекалии заразны, однако контакт с ними может быть одним из потенциальных путей распространения инфекции.

Основное внимание уделяется воздушно-капельному пути передачи инфекции, но фекально-оральный путь тоже может вносить свой вклад в число заражений, считают авторы работы.

Поэтому общественность важно осведомить о необходимых мерах предосторожности.

Известно, что при смыве воды в унитазе микрокапли поднимаются вверх и оседают на поверхностях и предметах. В фекалиях содержатся бактерии, которые не причиняют вреда, находясь в кишечнике, но, попав в желудок, способны привести к заболеваниям. Они распространяются с микрокаплями, поэтому рекомендуется опускать крышку унитаза, прежде чем спускать воду.

Эта привычка может защитить не только от кишечной палочки, но и от коронавируса, предположили авторы работы. Чтобы лучше понять риски, они провели несколько компьютерных симуляций.

Авторы работы смоделировали два типа смыва, которые используются в унитазах — с одним потоком воды и с двумя. В обоих случаях вода спускалась по чаше по спирали, образуя своеобразное торнадо, которое приводило к выбросу микрокапель воды с частицами фекалий (и вирусов) вверх.

Капли оказались способны подниматься на метр в высоту и держаться в воздухе до 60 секунд. За это время воздушные потоки вполне способны разнести их по всему помещению и даже вынести за его пределы.

Часть из них оседала в чаше или на внутренней стороне ободка, но до 60% беспрепятственно поднимались вверх.

Physics of Fluids

«Очевидно, что капли будут распространяться активнее, когда туалетом пользуются часто, — отмечают авторы работы. — например, если им пользуется целая семья или если речь идет об общественном туалете, особенно в густонаселенном районе».

Вирус, содержащийся в микрокаплях, потенциально способен заразить следующего, кто воспользуется унитазом, или же осесть на поверхностях и позже попасть в организм через прикосновения к ним.

Поэтому авторы работы настоятельно рекомендуют опускать крышку, прежде чем нажать на кнопку смыва.

Это убережет посетителей туалета от заражения не только коронавирусом, но и иными вирусами и бактериями, которые могут передаваться через фекалии.

Явных доказательств того, что коронавирус может распространяться таким образом, нет, считает доктор Брайан Бздек из Бристольского центра исследования аэрозолей. Однако меры предосторожности соблюдать стоит.

«Авторы исследования предлагают по возможности опускать крышку унитаза перед смывом, часто мыть сиденье унитаза, а также мыть руки после пользования туалетом. Хотя это исследование не в состоянии продемонстрировать, что такие меры позволят снизить передачу вируса SARS-COV-2, через фекалии передаются многие другие вирусы, так что в любом случае это хорошая гигиеническая практика», — говорит он.

О том, что коронавирус способен передаваться через фекалии, еще в марте сообщили китайские специалисты. Врачи обратили внимание, что у инфицированных коронавирусом пациентов среди ранних симптомов в 10-20% случаев встречается диарея. Исследователи предположили, что помимо воздушно-капельного пути вирус может передаваться еще и через фекалии.

Анализ стула пациентов показал: в нем содержится РНК вируса.

Они подчеркнули опасность такой ситуации — в 2003 годутпри вспышке атипичной пневмонии, которая передавалась в том числе фекально-оральным путем, из-за проблем с канализационной системой от вируса пострадали жители китайского жилого комплекса Amoy Gardens, в одном из его блоков число зараженных достигло 41%.

Некоторые исследователи, впрочем, призвали не паниковать раньше времени — доказательств того, что коронавирус действительно передается через фекалии, не было. Тем не менее, они подчеркнули важность соблюдения гигиенических норм.