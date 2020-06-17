Смертельная опасность: о каком вирусе все забыли

Пандемия коронавируса может привести к росту заболеваемости гриппом, заявили в ВОЗ. Дело в том, что медики стали уделять меньше внимания борьбе с этой инфекцией. При этом грипп — такое же опасное заболевание, как и COVID-19. Оно запросто может вырасти в пандемию. Кроме того, вирус гриппа постоянно мутирует, порождая новые штаммы, для которых нужно своевременно создавать эффективную вакцину. Врачи рассказали «Газете.Ru», как защититься от масштабной вспышки гриппа в этом году.

Пандемия коронавируса негативно сказалась на борьбе с гриппом — это может привести к росту заболеваемости данной инфекцией. Кроме того, может ухудшиться процесс выявления новых штаммов вируса гриппа. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.

«Эпиднадзор за гриппом либо приостановлен, либо сокращается во многих странах, и наблюдается резкое сокращение обмена информацией и образцами вирусов гриппа из-за пандемии COVID-19», — пояснил он.

По словам гендиректора ВОЗ, сокращение наблюдений за гриппом объясняется перепрофилированием персонала, перегруженностью лабораторий и транспортными ограничениями. «Эти сбои могут иметь краткосрочные и долгосрочные последствия, такие как утрата способности обнаруживать и сообщать о новых вирусах гриппа, обладающих потенциалом пандемии», — заметил Гебрейесус.

«Весь мир сейчас знакомится с глобальными последствиями пандемии в абсолютно разных областях, конечно, она не могла не сказаться и на качестве медпомощи», — подтвердил «Газете.Ru» слова гендиректора ВОЗ терапевт клиники «Семейная» Александр Лаврищев.

«Проблема не только в гриппе, все остальные инфекции остались и никуда не ушли», — добавил вирусолог, профессор РАН Александр Лукашев.

Тем не менее повышенное внимание именно к гриппу необходимо, так как ученые-эпидемиологи должны беспрестанно получать информацию о том, как данный вирус движется по планете, какие его штаммы активны в настоящее время и какие геномы они имеют, рассказал Лаврищев.

«Это все нужно для того, чтобы правильно спрогнозировать, какой штамм вируса будет действовать в предстоящем сезоне. Только благодаря этому можно создать эффективную вакцину и не допустить пандемию», — пояснил врач.

В свою очередь руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии им. Ивановского Александр Бутенко в разговоре с «Газетой.Ru» упомянул, что у гриппа «совершенно другая сезонность», нежели у коронавируса, поэтому пока что беспокоиться не стоит.

«Грипп приходит в холодный период года, поэтому в данный момент опасаться его наслоения на COVID-19 не надо. К тому времени, когда произойдут крупные эпидемиологические вспышки гриппа, с пандемией коронавируса будет уже покончено», — заявил он.

Тем не менее иммунолог Мария Польнер сообщила, что о гриппе все же необходимо говорить уже сейчас.

«Я вижу большой плюс в том, что на эту проблему обратили внимание заранее, за несколько месяцев до классического пика заболеваемости. Остается надеяться, что время не до конца упущено, вскоре исследования в этом направлении возобновятся, и мы переживем сезон не хуже, чем в другие годы», — сказала эксперт «Газете.Ru».

Между тем Тедрос Адхан Гебрейесус добавил, что сейчас по сравнению с последними тремя годами во всем мире наблюдается резкое сокращение числа биологических образцов, которые проверяются на грипп, — число их поставок в центры, с которыми сотрудничает ВОЗ, уменьшилось на 62%, из-за чего можно попросту упустить новые мутации гриппа.

Так, «нашествия» ранее незнакомых штаммов, к которым у большинства граждан страны еще нет иммунитета, опасаются и в России.

«Мы ожидаем совершенно новые штаммы, которые будут отличаться от только что прошедшего и предыдущих сезонов. Главные группы риска — дети, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями», — сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» исполняющий обязанности директора НИИ гриппа Дмитрий Лиознов.

По словам Александра Лаврищева, самым эффективным способом защитить себя от гриппа может стать прививка.

«Если есть какие-то сомнения по поводу вакцинации, если вы думаете, что с их помощью вас чипируют или заберут инопланетяне, то именно сейчас самое время ознакомиться с фактами и разрешить этот спор», — подчеркнул специалист.

Кроме того, масочно-перчаточный режим власти России могут вводить теперь каждую осень и зиму, что обезопасит население от многих респираторных инфекций, считает врач. С ним согласен коллега Лукашев.