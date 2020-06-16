«Мы в шоке»: чем COVID-19 озадачил ученых

Одышка, кашель и другие симптомы коронавируса могут сохраняться месяцами после выздоровления от COVID-19, предупреждают нидерландские ученые. Почему это происходит и как помочь таким пациентам, пока никто не знает.

Симптомы COVID-19 могут сохраняться на протяжении месяцев после выздоровления, выяснили нидерландские исследователи. Большинство опрошенных пациентов, переболевших COVID-19, жалуются на одышку, тяжесть в груди, кашель и другие симптомы, которые не дают им вести нормальную жизнь. Однако пока врачи не знают ни причин этого, ни способов борьбы. О работе авторы рассказали нидерландскому изданию AD.

Исследователи из Маастрихтского университета изучили течение коронавирусной инфекции у 1600 человек. Средний возраст пациентов составил 53 года. 91% из них обошлись без госпитализации. При этом большинство сообщило, что усталость и одышка у них сохраняются на протяжении нескольких месяцев.

По данным ВОЗ, большинство случаев коронавируса протекает бессимптомно или со слабовыраженными симптомами, а восстановление занимает около двух недель. Однако 88% опрошенных пациентов сообщили о постоянной усталости, почти 75% страдали от одышки, 45% — от тяжести в груди, 40% — от головной боли. Также около трети отметили кашель, мышечную боль, головокружение и слишком частый пульс.

Почти все пациенты до заражения не имели хронических заболеваний и считались здоровыми. Теперь среди них здоровых оказалось лишь 6%.

«Мы в шоке, — отмечают авторы работы. — Шесть из десяти даже ходят с трудом».

Врачи не могут сказать, почему симптомы продолжают мучить пациентов даже после выздоровления. Они предполагают, что у некоторых пациентов вирус может реактивироваться, вызывая рецидивы симптомов. Однако в таком случае неясно, почему вирус не определяется в анализах — возможно, мазок из носа не самый надежный способ его выявить.

По другой версии, вирус в организме отсутствует, но иммунная система находится в состоянии повышенной боевой готовности и атакует сам организм.

Так или иначе, выздоровление от COVID-19, по всей видимости, для многих долгий и изнурительный процесс.

Исследователи отмечают, что по мере роста количества коронавирусных пациентов будет увеличиваться и число переболевших, получивших инвалидность — и хорошо, если временную.

«Страшно то, что до заражения 85% из этих людей считали себя абсолютно здоровыми, а после болезни только 6% сообщали, что они здоровы, — комментирует исследование американский врач Рон Эльфенбейн. — Мы действительно не понимаем, какие процессы за этим стоят, не понимаем патофизиологии, почему не способны помочь. Неужели это может быть вызвано вашим иммунным ответом? Или виновата реактивация вируса? Значит, вирус все еще в организме и время от времени реактивируется, вызывая эти симптомы?»

Ответов на эти вопросы пока нет, признается Эльфенбейн. Поэтому сохраняющиеся после выздоровления симптомы — большая проблема для врачей.

Ранее врачи сообщили о новом осложнении, на которое жалуются переболевшие коронавирусом пациенты. У многих сохраняется озноб независимо от температуры. Зачастую пациенты принимают такой симптом за рецидив болезни и начинают снова принимать лекарства. Однако тесты на COVID-19 в таких случаях показывают отрицательный результат.

Ученые пришли к выводу, что осложнение свидетельствует о поражении ЦНС, из-за чего и страдает центр терморегуляции.

Также исследователи предупредили, что бессимптомное течение инфекции не защищает от осложнений. Бессимптомные носители коронавируса могут не заметить сокращения объема легких, нарушения функции почек и других патологий, поэтому им стоит быть особенно внимательными. При положительном тесте на COVID-19 следует сделать хотя бы томографию легких, чтобы выяснить, насколько они пострадали.