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Предсказана смертельно опасная аномальная жара 

Lenta.ru 8 часов назад
Предсказана смертельно опасная аномальная жара
Фото: Lenta.ru
Китайские ученые определили причину периодов экстремальной жары, которые в последние годы возникают чаще, приводят к частым смертям и наносят ущерб сельскому хозяйству. Оказалось, что волны тепла связаны с аномальными антициклонами над Северо-Восточной Азией, усиливающимися из-за глобального потепления. Статья исследователей, которые предсказывают большее чис опубликована в журнале Environmental Research Letters.
Специалисты изучили рекордную жару 2018 года, которая продлилась в Китае 33 дня и стала причиной госпитализации более 71 тысяч человек из-за теплового удара. Они определили, что причиной экстремального погодного явления стала устойчивая атмосферная циркуляция в виде мощного антициклона — области высокого давления, отвечающей за высокие температуры и ясное, безоблачное небо.
Оказалось, что аномальный антициклон внес почти половину вклада в жару. Этот тип циркуляции стал возникать чаще в последние десятилетия с 1991 по 2017 год. Еще одним фактором стало увеличение средних температур из-за накопления парниковых газов в атмосфере Земли. Ученые предсказывают, что продолжающееся глобальное потепление приведет к еще более частому возникновению волн смертельно опасной жары в Северо-Восточной Азии в ближайшие десятилетия.
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Наука , Погода , Сельское хозяйство , Рекордная жара , Человек года
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