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Минобороны объявило о начале клинических испытаний вакцины от коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 15 58 минут назад
В России начинаются испытания вакцины от коронавируса
Фото: Reuters
Минобороны России и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступают к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции, сообщили в Минобороны.
«Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи приступает к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции», — приводит сообщение Минобороны ТАСС.
В военном ведомстве сообщили, что «Минздравом России выдано разрешение на проведение клинических исследований, согласованы количественные и качественные параметры выборки добровольцев, включая соотношение военнослужащих и гражданских, которым будет введена новая вакцина».
«В ближайшее время, по завершении двухнедельной изоляции, будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины», — подчеркнули в Минобороны.
В минувшую субботу вице-премьер Татьяна Голикова назвала плановые сроки регистрации первых вакцин от коронавируса в России.
Отметим, в ВОЗ предупреждали, что отказ граждан делать прививки от коронавируса в случае создания доступной вакцины может иметь опасные последствия и нивелировать достигнутые успехи в борьбе с пандемией. В то же время вирусолог не увидел необходимости в вакцинации от COVID-19 «всех подряд».
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Комментарии 1
Наука , Наука и техника , COVID-19 , Татьяна Голикова , Министерство обороны , Минздрав РФ , ВОЗ , ИТАР-ТАСС
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