В Аргентине нашли древнего крылатого ящера

Группа палеонтологов во время экспедиции в Патагонию обнаружила останки ящера, который мог быть переходным звеном между динозаврами и птицами. Его назвали Overoraptor chimentoi, сообщает Nature.

Исследования показали, что он жил на Земле примерно 90 миллионов лет назад. Его рост достигал 1,3 метра. Ящер передвигался на хорошо развитых задних ногах. Но главным, что заинтересовало ученых, стали его передние конечности — они были очень похожи на крылья. Так, ящер обладал характерной локтевой костью, по строению напоминающей кости кондоров или нанду.

Авторы научной работы пришли к выводу, что Overoraptor chimentoi был ближе к птицам, чем любой другой известный ящер. Но, вероятно, летать он все же не умел.

По мнению ученых, крылообразные «руки» помогали ящеру не подниматься в воздух, а сохранять баланс при быстром беге. Примерно такую же функцию они выполняют у современных страусов.

Ранее сообщалось, что ученые нашли останки древнего крокодила, который передвигался на двух задних конечностях. В длину взрослые особи достигали трех метров.