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Зафиксирован загадочный феномен черной дыры 

Lenta.ru и ещё 2 10 июня 2020
Зафиксирован загадочный феномен черной дыры
Фото: Dr Chichuan Jin, of the National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences and NASA / Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab.
Астрономы Даремского университета в Великобритании обнаружили, что черная дыра в центре галактики RE J1034+396 продолжает «биться» спустя десятилетие после первого наблюдения, что пока представляет загадку для ученых. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Феномен, названный «сердцебиением», был впервые зафиксирован в 2007 году у сверхмассивной черной дыры, удаленной от Земли на 600 миллионов световых лет. Импульсы рентгеновского излучения регистрировались каждый час, пока в 2011 году спутниковые наблюдения не были заблокированы Солнцем. Однако в 2018 космическая обсерватория XMM-Newton вновь смогла наблюдать RE J1034+396 и, к удивлению исследователей, вновь зафиксировала биение.
Это явление, также называемое квазипериодическими колебаниями, возникает, когда материал, падающий на черную дыру, попадает в аккреционный диск, и при этом из относительно небольшой области пространства высвобождается огромное количество энергии. Если процесс повторяется, то он регистрируется как сердцебиение, однако происходит это очень редко. Промежуток между импульсами позволяет судить о размере черной дыры и структуре вещества вблизи горизонта событий.
Кроме RE J1034+396 сердцебиение наблюдается у черной дыры звездной массы в Млечном Пути, вокруг которой вращается звезда-спутник.
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Наука , Наука и техника , Великобритания
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