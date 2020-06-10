Найдены развалины первого театра Лондона

Британские археологи в лондонском районе Уайтчепел раскопали развалины первого лондонского театра "Красный лев", который был предшественником знаменитого шекспировского "Глобуса", передает BBC.

Это было первое здание, специально возведенное в британской столице в 1567 году для театральных постановок. До этого спектакли давали, как правило, на постоялых дворах или прямо в поле на передвижной сцене.

Помимо суровых помещений для размещения труппы, которые мало чем напоминали нынешние комфортабельные актерские гримерки, здесь располагался внушительный по размерам винный погреб — и в те времена служители муз нередко увлекались горячительным.

"Спустя почти пять столетий "Красный лев", который ознаменовал рассвет елизаветинского театра, наконец-то найден. Теперь мы можем расширить наше понимание этого удивительного исторического периода", — отметил руководитель раскопок профессор Стивен Уайт.

По его словам, это было одно из самых необычных мест, где ему пришлось работать.