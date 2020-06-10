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Британские археологи нашли развалины первого театра Лондона 

Российская Газета 41 минуту назад
Найдены развалины первого театра Лондона
Фото: Reuters
Британские археологи в лондонском районе Уайтчепел раскопали развалины первого лондонского театра "Красный лев", который был предшественником знаменитого шекспировского "Глобуса", передает BBC.
Это было первое здание, специально возведенное в британской столице в 1567 году для театральных постановок. До этого спектакли давали, как правило, на постоялых дворах или прямо в поле на передвижной сцене.
Помимо суровых помещений для размещения труппы, которые мало чем напоминали нынешние комфортабельные актерские гримерки, здесь располагался внушительный по размерам винный погреб — и в те времена служители муз нередко увлекались горячительным.
"Спустя почти пять столетий "Красный лев", который ознаменовал рассвет елизаветинского театра, наконец-то найден. Теперь мы можем расширить наше понимание этого удивительного исторического периода", — отметил руководитель раскопок профессор Стивен Уайт.
По его словам, это было одно из самых необычных мест, где ему пришлось работать.
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Наука , Наука и техника , Стивен Уайт
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