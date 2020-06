Неужели пандемия — репетиция нашей космической гибели? Смогут ли микробы разрушить наши космические планы? По мнению ряда специалистов, нынешняя пандемия — еще не Конец света, но не увидеть в ней генеральную репетицию нельзя. Мы все здесь ненадолго, в том числе и вирус. Другие эксперты уверены — мы победим. В минувшие выходные спустя целое десятилетие совместных полетов на МКС с русскими американская космическая программа возобновила одну из своих заветных и знаковых традиций: запуск астронавтов в космос с собственной земли и на собственных ракетах. Событие широко отмечалось как начало новой эры в космонавтике, — пошли разговоры о лунных колониях, путешествиях на Марс, космическом туризме, межпланетном капитализме и новых крутых скафандрах от «СпейсЭкс».

Возможно, их поглотил Великий фильтр, предположил доктор Хансон. Великий фильтр — это событие или обстоятельство цивилизационного масштаба, которое не позволяет одному виду колонизировать космическое пространство или вообще встретить другие виды, — хотя те, вполне возможно, существуют. Фильтр может быть тем химическим бутылочным горлышком, которое мешает образованию РНК, с которой началась эволюция, или геофизическим препятствием на пути к зарождению кислорода, который необходим многоклеточным существам. Но фильтром может быть и ядерная война, уничтожающий мир астероид, глобальное потепление или злобный искусственный интеллект, который слетел с катушек. Может, даже свирепая пандемия.

Смогут ли микробы разрушить наши космические планы? Специалисты от доктора Энтони Фаучи (Anthony Fauci) до Тома Хэнкса (Tom Hanks) заверяют нас, что нынешняя пандемия — еще не Конец света, но не увидеть в ней генеральную репетицию нельзя. Мартин Рис (Martin Rees), он же Лорд Рис из Ладлоу, космолог из Кембриджского университета и соучредитель Центра по изучению экзистенциальных рисков, подробно описал варианты нашей гибели в книге «Наш последний час или предупреждение от ученого: как террор, оплошности и экологические катастрофы угрожают будущему человечества в этом столетии — на Земле и за ее пределами» (Our Final Hour: A Scientist's Warning: How Terror, Error, and Environmental Disaster Threaten Humankind's Future In This Century — On Earth and Beyond). Когда коронавирус только начал сеять хаос в Китае, я написал доктору Рису электронное письмо — спросил, похоже ли это на Великий фильтр.