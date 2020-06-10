В РФ к клонированию растений привлекли нейросеть

Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета за три года разработали нейросетевую модель, которая позволяет быстрее и дешевле клонировать растения. Как сообщает ТАСС со ссылкой на профессора НИУ БелГУ Ольгу Иващук, нейросеть подсказывает биотехнологам, что нужно для получения лучшего жизнеспособного растения, позволяет на 30 процентов улучшить качество материала для растений, а на 15 процентов — уменьшить расходы на клонирование.

По ее словам, благодаря модели ученые получают ответы на те вопросы, решение которых раньше занимало до нескольких недель. теперь компьютер за несколько секунд просчитывает, какая питательная среда нужна растению, как долго должен идти процесс стерилизации и множество других.

Ольга Иващук отмечает, что работа нейросети похожа на мозг человека: она "не высчитывает, а запоминает".