Обнаружен сжигающий жир белок

Группа учёных из Школы наук в Вирджинском техническом университете в результате исследования выяснила, что небольшой разобщающий белок BAM15 способен уменьшать массу жира в организме. Для того, чтобы прийти к указанному выводу, научные сотрудники провели эксперименты на мышах.

Оказалось, что после внедрения разобщающего белка у грызунов понижалась масса жира. При этом температура у мышей оставалась неизменной. Как подчеркнули учёные, вес при воздействии белка уходит вне зависимости от потребляемой пищи.

Эксперты заметили, что в будущем это открытие сможет помочь при лечении диабета, неалкогольной болезни печени и ожирения. Также отмечается, что BAM15 не влияет на центр сытости в мозге и не токсичен даже в высоких дозах, передаёт «МедикФорум».

Как ранее писал NEWS.ru, команда учёных, возглавляемая Институтом метаболических наук Wellcome-MRC Великобритании, выяснила, почему некоторые дети очень легко набирают вес.