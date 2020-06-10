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Учёные обнаружили белок, сжигающий жир 

News.ru 1 час назад
Обнаружен сжигающий жир белок
Фото: globallookpress.com
Группа учёных из Школы наук в Вирджинском техническом университете в результате исследования выяснила, что небольшой разобщающий белок BAM15 способен уменьшать массу жира в организме. Для того, чтобы прийти к указанному выводу, научные сотрудники провели эксперименты на мышах.
Оказалось, что после внедрения разобщающего белка у грызунов понижалась масса жира. При этом температура у мышей оставалась неизменной. Как подчеркнули учёные, вес при воздействии белка уходит вне зависимости от потребляемой пищи.
Эксперты заметили, что в будущем это открытие сможет помочь при лечении диабета, неалкогольной болезни печени и ожирения. Также отмечается, что BAM15 не влияет на центр сытости в мозге и не токсичен даже в высоких дозах, передаёт «МедикФорум».
Как ранее писал NEWS.ru, команда учёных, возглавляемая Институтом метаболических наук Wellcome-MRC Великобритании, выяснила, почему некоторые дети очень легко набирают вес.
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Наука , Наука и техника
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