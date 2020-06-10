Российские ученые сожгли алюминий в воде 

Ученые Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН открыли способ сжигания алюминия в воде без дополнительных химических добавок для получения водорода и тепловой энергии. Открытие можно использовать для создания энергоустановок, работающих на реакции горения металла, более эффективных, чем традиционные бензиновые и дизельные двигатели, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.

Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Energy Research.

"Современный транспорт сделан из металла, и потребляет углеводороды в качестве топлива. Экологически чистый транспорт может быть устроен абсолютно наоборот: углеводороды будут использоваться в качестве конструкционного материала, а в качестве топлива будут использоваться металлы", — приводятся в сообщении пресс-службы, поступившем в РИА Новости, слова руководителя проекта, заведующего лабораторией энергоаккумулирующих веществ ОИВТ РАН Михаила Власкина.

Специалисты его лаборатории провели исследование с алюминиевыми гранулами размером около одного сантиметра при температурах от 250 до 400 градусов Цельсия и обнаружили, что в таких условиях алюминий горит в воде со скоростью порядка 1 сантиметра в час.

Плотность энергии алюминия почти в два раза выше, чем у бензина, но сжиганию металла и его использованию в качестве топлива мешает пленка оксида на поверхности. Для того чтобы окислить (сжечь) алюминий в воде, ранее использовались различные химические добавки либо к воде, либо к алюминию, либо алюминий использовался в виде мельчайшего порошка. Однако такие способы усложняли и делали более дорогостоящим процесс окисления алюминия, говорится в сообщении.

Российские ученые нашли способ, как обойти это ограничение: сжигать металл в парах воды в замкнутом пространстве. В этом случае для сжигания можно использовать даже воду из крана. В результате горения образуется газообразный высокочистый водород, твердый оксид алюминия, и выделяется тепловая энергия.

Это достижение, по мнению авторов исследования, открывает перспективу создания экологически чистых энергоустановок, использующих металлы в качестве топлива. Такие энергоустановки могут использоваться, например, в транспорте — вместо энергоустановок на обычном бензине или дизеле.