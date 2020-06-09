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Чихают на правила: как психопаты распространяют коронавирус 

Газета.Ru 1 час назад
Как психопаты распространяют коронавирус
Фото: Газета.Ru
Люди с психопатическими чертами личности отказываются соблюдать социальную дистанцию и готовы нарочно чихать и трогать поверхности, если заразятся коронавирусом, выяснил американский психолог. Он допускает, что именно люди, склонные к такому поведению, могли сыграть ведущую роль в распространении инфекции.
Люди с психопатическими чертами личности пренебрегают социальным дистанцированием и другими мерами предосторожности в условиях пандемии, чем ставят под угрозу здоровье окружающих, предупреждают американский психолог Павел Благов из колледжа Уитман в Вашингтоне. «Газета.Ru» изучила детали исследования, выложенного на сервисе препринтов PsyArxiv. Исследование было принято к публикации в журнале Social Psychology and Personality Science.
К психопатическим чертам личности относятся лживость, эгоцентричность, неспособность к сопереживанию и раскаянию, бессердечие к окружающим, расторможенность. Люди с такими чертами, как оказалось, чаще пренебрегают рекомендациями врачей по защите от коронавируса.
Благов опросил 502 американцев. Те ответили на вопросы о том, соблюдают ли они рекомендации по мерам защиты от коронавируса, планируют ли они это делать и как они будут себя вести, если заразятся. Также опросник включал вопросы, выявляющие черты личности.
Большинство участников подходили к проблеме ответственно и выполняли рекомендации ВОЗ и Центров по контролю и профилактике заболеваний США.
«Внушало оптимизм, что участники исследования обычно сообщали, что соблюдают социальную дистанцию и не пренебрегают гигиеной, планируют и впредь участвовать в этих мерах и готовы делать все необходимое для защиты здоровья близких, знакомых и незнакомцев», — отмечает Благов.
Однако некоторые участники саботировали правила безопасности, и они обладали определенными чертами личности.
Чем ниже у участников были выражены доброжелательность и добросовестность, тем реже они придерживались рекомендаций, связанных с социальным дистанцированием и гигиеной. Также это было свойственно подлым и расторможенным участникам. Кроме того, во втором случае участники также считали допустимым поведение, которое способствовало бы заражению других — например, чихание или прикосновение к часто используемым поверхностям в общественных местах.
«Люди, набравшие много баллов по этим чертам, в случае заражения COVID-19 были бы склонны сознательно подвергать окружающих риску заболеть», — поясняет Благов.
Он допускает, что именно люди с определенными чертами личности могли стать «движущей силой» пандемии — в то время как большинство старалось соблюдать меры безопасности, они намеренно от них отказывались.
«Возможно, существует меньшинство людей с особыми чертами личности, которые несоразмерно сильно влияют на пандемию, не защищая себя и других», — говорит Благов.
Впрочем, это лишь предположение.
«Будущие исследования должны быть направлены на изучение фактического (а не самоотчетного) поведения в отношении здоровья, а также на то, будет ли оно связано с чертами личности, как в этой работе. Исследования должны также проверить больше способов составления советов в области общественного здравоохранения, чтобы найти формулировки, которые могут сработать для наиболее враждебно настроенных к ним личностей. Наконец, было бы важно изучить механизмы, лежащие в основе связей между чертами личности и поведением», — заключает Благов.
Уже давно известно, что черты личности влияют на поведение и что обладатели черт темной триады (нарциссизм, макиавеллизм, психопатия) нередко сознательно ставят здоровье других людей под угрозу.
Сюда относятся, например, небезопасные сексуальные практики, когда носитель ВИЧ или другого заболевания, передающегося половым путем, вступает в половой контакт, не предупредив о болезни.
Ранее другая группа исследователей выяснила, что на соблюдение мер безопасности при пандемии влияет еще склонность человека к экстраверсии — более «открытые» люди менее склонны соблюдать дистанцию.
При этом добросовестность влияла на соблюдение мер положительно — такие люди соблюдали дистанцию и придерживались гигиенических рекомендаций.
Впрочем, распространять коронавирус специально совсем не обязательно — он справляется с этой задачей и сам. Как выяснили британские исследователи, единожды попав на поручень больничной койки, вирус через случайные прикосновения способен за пару дней распространиться по всему отделению. Это в очередной раз показывает, насколько важно дезинфицировать поверхности и мыть руки, отмечают ученые.
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Наука , Статьи , ВОЗ , Газета.Ru , США
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