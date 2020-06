Люди оказались неспособны распознать истину 

Ученые Университета Джона Хопкинса США выяснили, что люди не способны распознать истину с помощью органов чувств и объективно смотреть на вещи. Специалисты пришли к такому выводу на основе серии «философских» экспериментов с двумя монетами. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко об исследовании сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.