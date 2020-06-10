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Россия провела больше 13,5 млн тестов на коронавирус, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор

"В РФ проведено более 13,5 миллиона тестов на коронавирус", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что из них 290 тысяч тестов проведены за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 318 тысяч человек.

В России выявлено 485 тысяч заражений коронавирусом, скончались 6141 человек.