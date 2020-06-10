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Россия провела больше 13,5 млн тестов на коронавирус 

Газета.Ru и ещё 11 1 час назад
Россия провела больше 13,5 млн тестов на коронавирус
Фото: ТАСС
Россия провела больше 13,5 млн тестов на коронавирус, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
"В РФ проведено более 13,5 миллиона тестов на коронавирус", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Отмечается, что из них 290 тысяч тестов проведены за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 318 тысяч человек.
В России выявлено 485 тысяч заражений коронавирусом, скончались 6141 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Наука , Наука и техника , ВОЗ , Роспотребнадзор , РИА Новости
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