Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иммунолог назвал причину заражения коронавирусом «нулевого пациента» 

Национальная Служба Новостей и ещё 3 6 июня 2020
Названа причина заражения COVID-19 «нулевого пациента»
Фото: Национальная Служба Новостей
Главный врач больницы №71 города Москвы и телеведущий Александр Мясников указал на ранее не названную причину заражения коронавирусом — стресс. Об медик заявил в эфире телеканала «Россия 1». «Я вам как медик скажу, когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет», — цитирует Мясникова Lenta.ru. Заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ им. Гамалеи Анатолий Суслов в эфире НСН согласился с тем, что нужно избегать стрессов, чтобы не ослабить иммунитет. К параду Победы допустят военных с иммунитетом к COVID-19 «Стресс, конечно, способствует распространению коронавируса, потому что иммунитет ослабляется. Допустим, на одной пылинке тысячи вирусных частиц попали в организм. Если человек здоров, они будут для человека незаметны. Именно иммунитет защищает человека, который бессимптомно переносит коронавирус. Защитных механизмов достаточно много. Когда болезнь развивается, в ход идет адаптивный иммунитет. Врожденный иммунитет сосуществует и справляется с огромным количеством в том числе вирусных инфекций. Если организм ослаблен, это — та лазейка, через которую вирус проникает в организм. Это исключительно важно для понимания, как распространяется вирус. Действительно, может быть, где-то в Китае нулевым пациентом мог стать человек с ослабленным иммунитетом», — заявил эксперт. Он порекомендовал укреплять врожденный иммунитет противовирусными препаратами и, по возможности, избегать стрессов — эмоциональных и сильных физических нагрузок в период пандемии коронавируса. Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун рассказал НСН, как употребление алкоголя влияет на иммунитет для коронавируса. «Алкоголь действительно токсическим образом влияет на организм и иммунную систему. Работоспособность после употребления алкоголя у человека восстанавливается не быстро: физическая — 48 часов, а умственная — 72. Это общеизвестный факт о влиянии алкоголя на иммунитет. На этом фоне цепляется различная инфекция — пневмония, бронхит, простуда. Поэтому, данная рекомендация очень правильная и своевременная», — сообщил Александр Ковтун.
Видео дня. «Темникова на минималках»: певицу Фадеева засмеяли в сети
Национальная Служба Новостей: последние новости
Хомяки, обезьяны и люди. Минобороны испытывает вакцину от COVID-19 Хомяки, обезьяны и люди. Минобороны испытывает вакцину от COVID-19 Экс-министр Украины признала невозможность вернуть Донбасс Экс-министр Украины признала невозможность вернуть Донбасс «Радикальные» послабления: Москва ждёт отмены пропусков «Радикальные» послабления: Москва ждёт отмены пропусков
Комментарии
Наука , COVID-19 , Александр Ковтун , Александр Мясников , Lenta.ru , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
Китай перебрасывает тысячи военных на границу
Китай перебрасывает тысячи военных на границу
Предвыборная программа Лукашенко: продать РФ очередной «майдан»
Предвыборная программа Лукашенко: продать РФ очередной «майдан»
На Украине разворовали прибывший на модернизацию МиГ-29
На Украине разворовали прибывший на модернизацию МиГ-29
«Русские сильные, словно медведи»
«Русские сильные, словно медведи»
Видео
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
00:13
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
Пьяная девушка «прокатила» полицейского и попала на видео
00:34
Пьяная девушка «прокатила» полицейского и попала на видео
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
01:02
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
00:22
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
Общество
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
02:40
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
Происшествия Новости Москвы
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
00:46
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
03:07
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
Происшествия В мире
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
00:23
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
Происшествия
Стала известна судьба масочного режима в Москве
00:16
Стала известна судьба масочного режима в Москве
Новости Москвы
В деле о разбившемся SSJ 100 нашли нестыковки
05:26
В деле о разбившемся SSJ 100 нашли нестыковки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение