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Открыт потенциально обитаемый «зеркальный двойник» Земли 

Российская Газета 50 минут назад
Обнаружен «зеркальный двойник» Земли
Фото: globallookpress.com
Обнаружена похожая на Землю экзопланета, орбита которой обращается вокруг звезды, также напоминающей наше Солнце. Открытая система очень походит на зеркальное отражение Земли и Солнца.
Как сообщается в пресс-релизе Общества Макса Планка, ученые считают: есть вероятность, что на KOI-456.01, как назвали новую планету, может быть жизнь.
Она — одна из нескольких, обращающихся вокруг звезды Кеплер-160, расположенной от центра нашей галактики на удалении около трех тысяч световых лет и излучающей свет в оптическом спектре, а не в инфракрасном свете, что считается значимым аспектом пригодности для жизни. Похожесть на Землю KOI-456.01, в том числе, обусловлена ее размером.
По словам одного из исследователей Рене Хеллер, она является сравнительно большой по отношению ко многим другим планетам, рассматриваемым как потенциально обитаемые".
— Сочетание такого размера планеты — меньшего, чем две Земли, и центральной звезды солнечного типа обеспечивает ей такую особенность и "узнаваемость", — объяснил ученый.
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Наука , Наука и техника
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