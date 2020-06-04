Назван срок жизни коронавируса на коже рук 

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Михаил Лебедев. Коронавирус живет на руках человека около 10 минут, поскольку микробиом кожи разрушает его, заявил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

«Что касается жизни вируса возможной на поверхности, попадая на руки, не на перчатки, именно на руки, вирус, в общем-то, разрушается где-то минут через десять, потому что микробиом человеческой кожи уничтожает вирус», — сказал он в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Лебедев отметил, что на медицинских перчатках коронавирус остается дольше, поэтому важно обрабатывать их санитайзером.