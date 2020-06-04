От чего зависит вторая волна COVID-19

Летняя погода определит, когда в Россию придет вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции, заявила заведующая инфекционным отделением «кремлевской» больницы Екатерина Трифонова. Вспышка произойдет практически неизбежно, вопрос только — когда, осенью или в конце августа. Интенсивность второй волны будет все же меньше, добавила она.

Погода этим летом определит, когда в Россию придет вторая волна коронавирусной инфекции нового типа, считает заведующая инфекционным отделением Центральной клинической больницы Управления делами президента Екатерина Трифонова.

«Будет ли вспышка осенью либо она будет пораньше, будет зависеть в большей степени от погодных условий, какое будет лето — холодное или жаркое», — сказала врач РИА «Новости».

Важно учитывать также и темпы перехода страны к обычному образу жизни и снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии.

По словам Трифоновой, новизна вируса и низкое количество людей с выработавшимся иммунитетом к COVID-19 делают вторую волну эпидемии «практически неизбежной». Однако интенсивность этой вспышки будет менее высокой, чем в первый раз — часть граждан страны уже перенесла коронавирусную инфекцию.

22 мая президент России Владимир Путин предупредил о возможной новой волне эпидемии COVID-19, она может прийтись на конец октября-ноября — начало декабря нынешнего года. Глава государства провел совещание по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в режиме видеоконференции.

«Возможна вторая волна — по данным Всемирной организации здравоохранения — осенью текущего года, где-то конец октября-ноября, начало декабря», — пояснил он.

В связи с этим Путин поручил главам ведомств и госучреждений проконтролировать и подготовить резерв по аппаратам ИВЛ, кислородному банку на случай новой вспышки эпидемии.

«План полностью по оснащению системами ИВЛ этих коек не выполнен. Правда, свободных из числа имеющихся коек с ИВЛ — 91,8%, то есть их используется, слава Богу, тоже незначительное количество. Что касается коек, оборудованных кислородом, то план перевыполнен, но и они используются [не полностью], свободно 34% от имеющегося коечного фонда», — подытожил президент РФ.

25 мая директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что мир находится в середине первой волны коронавируса. По его словам, возможны как вторая волна инфекции, так и второй пик внутри первой волны. Он подчеркнул, что заболевание «может скакнуть» в любой момент. Нет уверенности в том, что распространение заболевания продолжит снижаться и у мира будет возможность подготовиться ко второй волне, отметил Райан.

«Мы можем получить второй пик в этой волне. Это случалось уже с другими пандемиями, это было в 1919 году с «испанкой». Так что мы можем получить второй пик, не обязательно вторую волну», — сказал он.

Райан отметил, что вероятность появления второй волны можно будет оценить в этом году позже. Существует возможность, что она будет осложнена сезоном гриппа.

В конце апреля директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев также заявил «Газете.Ru», что осенью Россию может ждать вторая волна коронавируса.

«Нет никаких фундаментальных причин, чтобы повторная волна была хуже, однако мы сейчас мало знаем о бессимптомной циркуляции вируса, чтобы прогнозировать, что будет осенью», — подчеркнул он.

Чтобы говорить об осенней эпидемии, важно понаблюдать за тем, как вирус будет распространяться летом. Ученым пока неизвестно, сойдет ли COVID-19 на «нет» в теплое время.

«Вторая волна — это вполне вероятный сценарий, однако ее тяжесть предсказать невозможно», — подчеркнул Лукашев.

Он добавил, что те, кто переболеет COVID-19 в открытой форме сейчас, осенью не заразятся — иммунитет выработается на несколько лет.

В конце марта доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии GMU Анча Баранова подчеркнула, что высокие температуры «тормозят» пандемию COVID-19 — на жаре капли с вирусом высыхают, и он теряет в силу.

«Он все равно будет, но он будет не инфекционный, испорченный. Это не сразу происходит. Если в текущей обстановке вирус на поверхности «сидит» три дня, то при жаркой погоде на той же поверхности он может «сидеть» три часа», — заявила биолог.

Баранова добавила, что за три часа предмет с вирусом успеют потрогать гораздо меньше человек, поэтому снизится число заразившихся. Впрочем, к закрытым помещениям это не относится. Вирусы будут выживать в среде с кондиционерами. «Я говорю только про открытый воздух», — отметила она. По ее словам, если хотя бы один час днем будет температура в +22…+23 градуса, то этого будет достаточно, чтобы снизить активность вируса. Добавим, что лето синоптики в этом году обещали теплое.