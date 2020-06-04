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Раскрыты записи Исаака Ньютона о лечении рвотой жаб 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыты записи Исаака Ньютона о лечении рвотой жаб
Фото: EPA
В Лондоне выставили на продажу редкие записи Исаака Ньютона. Из них следует, что физик и математик придумал лекарство от чумы, сообщает издание The Guardian со ссылкой на аукционный дом «Бонхамс».
Записи Ньютона, предположительно, были сделаны в 1667 году, когда учившийся в Тринити-колледже Кембриджского университета (Великобритания) молодой ученый интересовался проблемой эпидемии чумы. Основываясь на учениях известного химика Яна Баптиста ван Гельмонта, Исаак Ньютон раскрыл рецепт лекарства, по его мнению, исцеляющего от смертельного заболевания. Для его приготовления нужно подвесить жабу над дымоходом, выдержать в течение трех дней, затем измельчить животное и смешать с его же рвотой. Получившийся порошок следует втирать в раны инфицированных.
Кроме того, в документах содержатся наблюдения Ньютона относительно профилактики заразного заболевания. В частности, он советует избегать зараженных инфекцией мест и приводит пример, когда один мужчина коснулся грязного папируса, почувствовал боль «словно от иголки», заработал язву на лице и умер через два дня.
В описании лота на сайте аукционного дома говорится, что данные черновики Ньютона никогда не публиковались. По данным «Бонхамс», размышления ученого на посторонние темы никого не интересовали — в частности, Кембриджский университет хранил только математические труды Ньютона, возвращая ему записи по алхимии, теологии и философии.
Специалист по книгам «Бонхамс» Даррен Сазерленд (Darren Sutherland) заявил, что записи ученого имеют огромную ценность. «Это своевременное напоминание для всех нас, что нет ничего нового под солнцем», — подчеркнул Сазерленд, намекая на пандемию коронавируса. Редкие записи Ньютона оценивается в 80-120 тысяч долларов или примерно 8,2 миллиона рублей.
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Наука , Наука и техника , Исаак Ньютон , Великобритания
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